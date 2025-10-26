Việt Nam đánh thức ‘kho báu’ du lịch tàu biển cao cấp 26/10/2025 09:37

(PLO)- Để giữ chân dòng khách tàu biển quốc tế cao cấp, Việt Nam cần sớm đầu tư cảng chuyên dụng đạt chuẩn, tạo trải nghiệm thuận tiện và hấp dẫn hơn cho du khách.

Mùa du lịch tàu biển tại Việt Nam thường bắt đầu từ tháng 10 và kéo dài đến tháng 4 năm sau là thời điểm lý tưởng khi thời tiết thuận lợi và trùng với kỳ nghỉ đông của du khách quốc tế. Năm nay, nhiều địa phương ven biển đang đón mùa khách quốc tế sôi động, mở ra kỳ vọng tăng trưởng mạnh mẽ cho du lịch tàu biển Việt Nam giai đoạn 2025–2026.

Sôi động mùa đón khách tàu biển

Các chuyến tàu quốc tế chở hàng ngàn du khách cập cảng tham quan các điểm đến nổi tiếng như Khánh Hòa, Đà Nẵng, TP.HCM, Quảng Ninh và Thừa Thiên - Huế.

Tại Quảng Ninh, từ đầu năm đến nay, địa phương đã đón khoảng 25 chuyến tàu biển, dự kiến tăng lên 40 chuyến vào cuối năm 2025. Riêng tháng 10 đã có 6 chuyến cập cảng Hạ Long, đưa hàng chục ngàn du khách từ châu Âu, Mỹ và Đông Bắc Á tham quan vịnh Hạ Long.

Khu vực miền Trung cũng chứng kiến không khí nhộn nhịp. Ngày 17-10, cảng Chân Mây (TP Huế) đón tàu du lịch quốc tế chở hơn 4.000 khách từ nhiều quốc gia.

Theo Sở Du lịch tỉnh này, năm nay địa phương dự kiến đón khoảng 47 chuyến tàu biển quốc tế, tăng 6 chuyến so với năm trước. Con số này tương đương hơn 93.500 lượt khách và 39.000 thủy thủ đoàn, mức tăng gần 47,5%.

Cảng Chân Mây có vị trí chiến lược giữa hai trung tâm du lịch lớn là Đà Nẵng và Huế, cùng cơ sở hạ tầng đạt chuẩn quốc tế. Đây hiện là một trong 46 điểm đến du thuyền được công nhận tại Đông Nam Á.

Nhiều địa phương ven biển trên cả nước đang bước vào mùa du lịch tàu biển sôi động, khi liên tiếp đón các chuyến tàu quốc tế cập cảng mang theo hàng ngàn du khách.Ảnh: TT.

Về phía Công ty Lữ hành Saigontourist, công ty dự kiến phục vụ hơn 138.000 khách du lịch tàu biển trong năm 2025, tăng 15% so với năm ngoái. Các hãng tàu quốc tế khi đến Việt Nam thường lựa chọn hải trình trải dài từ Bắc chí Nam, ghé qua các cảng Hạ Long, TP Đà Nẵng, TP Huế, TP.HCM.

Riêng tại TP.HCM, Sở Du lịch cho biết từ nay đến hết tháng 12-2025, khoảng 20 chuyến tàu khách quốc tế đã đăng ký kế hoạch cập cảng. Dự kiến đến hết năm 2026, TP sẽ đón tổng cộng 118 chuyến tàu với hơn 260.000 lượt khách quốc tế. Con số này khẳng định vị thế là một trong những điểm đến trọng tâm của du lịch tàu biển khu vực phía Nam.

Sự trở lại mạnh mẽ của các hãng tàu quốc tế đang mở ra triển vọng tươi sáng cho du lịch tàu biển Việt Nam giai đoạn 2025-2026. Điều này đến cùng nỗ lực nâng cấp hạ tầng cảng, đa dạng hóa sản phẩm du lịch và cải thiện thủ tục đón, tiễn du khách.

Cần đầu tư cảng chuyên dụng

Theo PGS-TS Phạm Trung Lương, nguyên Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu du lịch (Cục Du lịch Quốc gia), du lịch biển đảo được xác định là hướng ưu tiên hàng đầu trong Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030. Tuy nhiên, dòng khách tàu biển vốn được xem là “mỏ vàng” của ngành du lịch cao cấp vẫn chưa được khai thác xứng tầm. Nguyên nhân do nhiều rào cản về hạ tầng và dịch vụ.

PGS-TS Lương nhận định, hầu hết cảng biển Việt Nam chưa có bến chuyên dụng cho tàu du lịch cỡ lớn. Điều này khiến du khách phải trung chuyển bằng tàu nhỏ khi lên bờ, gây bất tiện và làm giảm trải nghiệm tổng thể.

Thủ tục hải quan, kiểm dịch cũng mất nhiều thời gian. Trong khi đó, sản phẩm trải nghiệm tại điểm đến còn nghèo nàn, khiến phần lớn du khách chỉ tham quan ngắn rồi rời đi.

Việt Nam cần cảng chuyên dụng cho tàu biển du lịch cỡ lớn. Ảnh: TT.

Ngoài ra, theo một chuyên gia du lịch, hiện Việt Nam mới có cảng Hạ Long được đầu tư bài bản để đón tàu du lịch quốc tế. Phần lớn các cảng khác vẫn phải chia sẻ hạ tầng với tàu hàng.

Một thách thức khác là thủ tục hành chính và chính sách visa vẫn còn nhiều hạn chế. Quy trình nhập cảnh cho tàu và hành khách kéo dài, chưa phù hợp với đặc thù hoạt động ngắn ngày của loại hình du lịch này.

Trong khi đó, số doanh nghiệp đủ năng lực phục vụ khách tàu biển cao cấp vẫn còn ít. Điều này làm giảm khả năng cạnh tranh của Việt Nam so với các điểm đến trong khu vực như Singapore, Thái Lan hay Malaysia.

Ở góc độ doanh nghiệp lữ hành, nhiều ý kiến cho rằng cần có chính sách kích cầu riêng và sản phẩm trải nghiệm đặc trưng để thu hút khách lưu trú lâu hơn.

Đại diện Công ty Lữ hành Saigontourist cho rằng các địa phương cần xây dựng chính sách kích cầu riêng cho dạng khách này. Ví dụ như miễn hoặc giảm phí tham quan, tặng vé trải nghiệm ẩm thực hoặc lớp học nấu ăn truyền thống. Chương trình ưu đãi đủ dài, tàu có thể lưu đêm, khách ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và giá trị du lịch cũng tăng lên.

Các địa phương cần xây dựng chính sách kích cầu riêng cho khách tàu biển. Ảnh: TT.

Cùng quan điểm, bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Vietravel, cho rằng Việt Nam cần đầu tư mạnh vào sản phẩm đặc quyền, mang bản sắc riêng để thu hút dòng khách cao cấp. Cần phát triển trung tâm mua sắm hàng hiệu, hệ thống lưu trú 5–6 sao. Đồng thời, phải kết hợp quảng bá tại các hội chợ và sự kiện du lịch chuyên biệt quốc tế. Khi Việt Nam có sản phẩm đủ khác biệt, chúng ta sẽ được đưa vào hải trình của các hãng tàu lớn.