TP.HCM chuẩn bị xây dựng 3 cảng hành khách quốc tế, mở hướng du lịch tàu biển

(PLO)- Thời gian tới, TP.HCM dự kiến đầu tư ba dự án cảng hành khách quốc tế nằm ở khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ và TP.HCM nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch bằng tàu biển.

Chiều 23-10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.

Tại họp báo, bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Trưởng phòng Quy hoạch phát triển Tài nguyên Du lịch, Sở Du lịch TP.HCM, đã thông tin về việc thí điểm đón tàu khách quốc tế tại khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải đến tháng 6-2026.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Trưởng phòng Quy hoạch phát triển Tài nguyên Du lịch, Sở Du lịch TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Theo bà Thảo, từ nay đến tháng 6-2026, Sở Du lịch sẽ tiếp tục phối hợp với ban quản lý các cảng tại khu vực này nhằm hoàn thiện hồ sơ xin phương án thí điểm đón đoàn khách quốc tế.

Bà Thảo cho biết trên thực tế, ban đầu, khu vực này hình thành cảng hàng hóa chứ không phải phục vụ hành khách. “Để phục vụ đón hành khách thì hạ tầng, nguồn nhân lực tại cảng phải có sự chuẩn bị, đặc biệt trong xu thế khách du lịch bằng tàu biển tăng lên cao, càng phải có thời gian chuẩn bị kĩ, đáp ứng nhu cầu” – bà Thảo nói.

Bà Thảo thông tin Sở Du lịch sẽ phối hợp các doanh nghiệp lữ hành, công ty liên quan, cụm cảng,… để chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết nhằm tiếp nhận tàu khách quốc tế tốt hơn. Đồng thời, tiến hành xem xét phương án bổ sung thêm công năng chứ không chỉ thí điểm.

Đáng chú ý, theo đại diện Sở Du lịch, thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM, Sở Xây dựng đã phối hợp sở, ngành tham mưu các dự án ưu tiên đầu tư cho vận tải đường thủy, hình thành cảng hành khách. “Trong thời gian 2026 - 2030 dự kiến đầu tư ba dự án cảng hành khách quốc tế nằm ở khu vực Vũng Tàu cũ và khu vực Khánh Hội, TP.HCM nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch bằng tàu biển” – bà Thảo nói.

Trước đó, theo các cơ quan chức năng, cụm cảng Cái Mép - Thị Vải được xác định là khu bến tổng hợp, container, hàng lỏng/khí và hàng rời, chưa được quy hoạch là khu bến chuyên dùng tiếp nhận tàu khách quốc tế.

Nếu muốn đón khách, cảng phải làm thủ tục bổ sung giấy chứng nhận công bố hoạt động cảng biển theo quy định hiện hành.