TP.HCM đề xuất 4 phương án kết nối sân bay Long Thành - Tân Sơn Nhất 22/10/2025 08:25

(PLO)- TP.HCM đề xuất ưu tiên thực hiện metro số 2 và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành để kết nối sân bay Long Thành - Tân Sơn Nhất.

UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về phương án đường sắt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành.

4 phương án kết nối 2 sân bay

Theo UBND TP, với các quy hoạch hiện hành, việc kết nối 2 sân bay thông qua mạng lưới đường sắt đô thị, sơ bộ có thể thực hiện việc kết nối bằng 4 phương án.

Phương án 1: Thông qua tuyến metro số 2 (Tham Lương - Bến Thành, Bến Thành - Thủ Thiêm) và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.

Từ nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất, hành khách chuyển tiếp đến ga Bà Quẹo theo tuyến metro số 2 và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành để đến sân bay Long Thành.

Phương án 2: Thông qua tuyến metro số 6 và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.

Từ nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất hành khách di chuyển theo tuyến metro số 6 sau đó dùng chung hạ tầng với tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành (thông qua đoạn nối ray tại nút giao Phú Hữu), để kết nối đến sân bay Long Thành.

Vị trí quy hoạch ga đầu mối Thủ Thiêm.

Phương án 3: Thông qua tuyến metro số 4 kết nối với tuyến metro số 2 (tại ga Bến Thành) theo tuyến Bến Thành - Thủ Thiêm và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.

Từ nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất, theo tuyến metro số 4 đến ga Bến Thành. Tại đây, hành khách chuyển tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm) sau đó kết nối tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành để đến sân bay Long Thành.

Phương án 4: Thông qua các tuyến metro số 2 (Tham Lương - Bến Thành), tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) kéo dài, tuyến metro số 2 của tỉnh Đồng Nai và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.

Từ nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất, hành khách chuyển tiếp đến ga Bà Quẹo theo tuyến metro số 2 và di chuyển đến ga Bến Thành. Tại đây, hành khách chuyển sang tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) kéo dài qua tỉnh Đồng Nai nối với tuyến metro số 2 của tỉnh Đồng Nai và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành để kết nối đến sân bay Long Thành.

Phương án kết nối nào được ưu tiên?

UBND TP nhận thấy phương án kết nối 2 sân bay thông qua tuyến metro số 2 (Tham Lương - Bến Thành, Bến Thành - Thủ Thiêm) và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành có điều kiện thuận lợi để triển khai sớm nhất.

Cụ thể, đoạn Bến Thành - Tham Lương (khoảng 12km) đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng, dự kiến khởi công năm 2025, hoàn thành trước năm 2032.

Bên cạnh đó, tại khu vực nhà ga Bà Quẹo, trục đường Trường Chinh và đường Tân Kỳ -Tân Quý đang được nghiên cứu đầu tư mở rộng (đường Trường Chinh từ 4 làn lên 6-8 làn, mặt cắt ngang 60m; đường Tân Kỳ Tân Quý từ 2 làn lên 4-6 làn, mặt cắt ngang 30m) dự kiến hoàn thành năm 2029, tạo điều kiện thuận lợi để chuyển tiếp hành khách từ nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất đến ga Bà Quẹo.

Ngoài ra, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm ngắn (khoảng 6km) dự kiến phương án tuyến đi ngầm dọc lộ giới các trục giao thông lớn như đường Hàm Nghi và đường Mai Chí Thọ, thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng, có thể triển khai nhanh.

Tuyến Thủ Thiêm - Long Thành sẽ đi dọc hành lang cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Về tuyến Thủ Thiêm - Long Thành, có hướng tuyến cơ bản dọc theo hành lang cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3 (đã được quản lý quy hoạch và chủ yếu là đất trống), trên địa phận tỉnh Đồng Nai tuyến đi vào dải phân cách giữa dọc tỉnh lộ 25B, nhìn chung thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng có thể triển khai nhanh.

Trục này có ưu thế kết nối trung tâm TP (thông qua ga Bến Thành, nơi kết nối các tuyến metro số 1,2,3 và số 4).

Khi triển khai tuyến metro số 6 kết nối trực tiếp 3 nhà ga của sân bay Tân Sơn Nhất (T1, T2, T3) sẽ kết nối với tuyến metro số 2 tại ga Bà Quẹo và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành tạo thêm hành lang vận tải kết nối 2 sân bay, giảm tải cho các tuyến khu vực trung tâm TP.

Do đó, UBND TP sẽ tập trung đẩy nhanh phương án kết nối 2 sân bay thông qua tuyến đường sắt đô thị số 2 và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành; tổ chức đầu tư đồng bộ về tiến độ, hạ tầng và các yếu tố kỹ thuật liên quan, các thông số công nghệ, kỹ thuật chủ yếu được lựa chọn theo hướng hiện đại, có tính mở, phổ biến và có khả năng nâng cấp, tích hợp đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trên toàn tuyến.

Trên cơ sở phân tích nêu trên, UBND TP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương ưu tiên đẩy nhanh tiến độ triển khai tuyến đường sắt đô thị số 2 và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành; Tiếp tục đầu tư tuyến đường sắt đô thị số 6 để kết nối 2 sân bay.