Đường sắt vào cao điểm Tết, lưu ý đặc biệt cho người đi tàu 06/02/2026 11:34

(PLO)- Ngành đường sắt sẽ tăng cường nhân viên kiểm soát trên mỗi toa tàu, đảm bảo để người dân về quê đón Tết Nguyên đán 2026 an toàn.

Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, trong ngày 6-2 (tức 19 tháng Chạp), ngành đường sắt sẽ phục vụ hơn 6.000 hành khách trên 10 chuyến tàu. Lượng hành khách lên tại các ga Sài Gòn, Dĩ An, Biên Hòa sẽ khác nhau, trong đó tập trung chủ yếu tại ga Sài Gòn.

Trong khi đó, ngày hôm qua (5-2) lượng hành khách rời TP.HCM chỉ khoảng hơn 3.000 hành khách.

Người dân rời TP.HCM tại khu vực ga Sài Gòn vào tối 5-2. Ảnh: MINH ĐỨC

Đường sắt bắt đầu vào cao điểm Tết

“Hôm nay ngành đường sắt chính thức vào cao điểm. Những ngày này, sinh viên, người làm việc tự do được nghỉ sớm bắt đầu về quê đón Tết”- đại diện ngành đường sắt cho hay.

Ngành đường sắt xác định thời gian phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ từ 5 giờ ngày 3-2 đến hết ngày 15-2 (16 tháng Chạp đến hết ngày 28 tháng Chạp). Dự kiến, mỗi ngày có từ 13 đến 17 đoàn tàu khách xuất phát tại ga Sài Gòn, trung bình mỗi đoàn tàu chở 5.000 đến hơn 7.000 hành khách.

Thời gian cao điểm trong ngày từ 5 giờ đến 14 giờ 40 và từ 17 giờ 30 đến 23 giờ 10.

Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt sử dụng 791 toa xe khách để lập 62 đoàn tàu. Trong đó có 55 đoàn trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM, 3 đoàn tàu tuyến Hà Nội - Hải Phòng, 3 đoàn tàu tuyến Hà Nội - Lào Cai, 1 đoàn tàu tuyến Hà Nội - Từ Sơn.

Công ty tổ chức chạy 906 chuyến tàu trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 (tuyến Hà Nội - TP.HCM) cung ứng khoảng 384.000 chỗ đi suốt. So với Tết 2025, số chuyến tàu và số chỗ tăng 7%, đồng thời các toa xe chạy tàu du lịch cao cấp SE61/62 sẽ vận hành trong cả đợt vận tải Tết.

Giá vé tàu Tết năm nay tăng từ 5-10%. Ảnh: MINH ĐỨC

Trong những ngày nghỉ Tết, ngành đường sắt tổ chức chạy thêm các chuyến tàu khu đoạn để phục vụ nhu cầu của người dân du xuân đầu năm như TP.HCM - Nha Trang (5 chuyến), TP.HCM - Tam Kỳ (3 chuyến), TP.HCM- Đà Nẵng (3 chuyến), Hà Nội - Vinh (14 chuyến), Hà Nội - Đà Nẵng (2 chuyến), cung ứng khoảng 9.700 vé tàu.

Công ty CP Vận tải đường sắt cho biết giá vé tàu Tết 2026 tăng bình quân 5%-10% do chi phí nguyên, nhiên liệu đầu vào tăng và công ty phải hoán cải, cải tạo hơn 100 toa xe để phục vụ hành khách đi lại.

Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt cho biết giá vé tàu Tết 2026 tăng bình quân 5%-10% giá vé. Ảnh: MINH ĐỨC

Đảm bảo an ninh, an toàn cho hành khách đi tàu

Ông Lê Anh Tuấn - Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết thời gian trước Tết, hành khách tập trung đến ga đông để đi tàu và đưa đón người nhà nên tình hình an ninh trật tự (ANTT) sẽ diễn biến phức tạp.

Các đối tượng cò mồi chợ đen, trộm cắp, móc túi, lừa đảo, sử dụng thẻ lên tàu giả... có thể lợi dụng để hoạt động. Hành lý, hàng hóa tập kết tại ga nhiều, đặc biệt là xe gắn máy tập kết theo bãi có nguy cơ xảy ra cháy nổ.

Từ thực tế đó, ngành đường sắt sẽ phối hợp cùng Công an các phường Nhiêu Lộc, Dĩ An (TP.HCM); phường Trấn Biên (Đồng Nai) thường trực và hỗ trợ giải quyết đối với các trường hợp gây mất ANTT trong quá trình thực hiện kiểm soát vé vào ga. Triển khai phương án bảo đảm an toàn tài sản, chống cò mồi chợ đen và trộm cắp, móc túi trong khu vực ga.

Ngành đường sắt sẽ đảm bảo các vấn đề an ninh, an toàn trên và dưới tàu cho hành khách. Ảnh: MINH ĐỨC

Theo ông Tuấn, hành khách đi tàu phải có giấy tờ tùy thân (bản chính) trùng với thông tin in trên thẻ lên tàu hỏa và thẻ lên tàu hỏa có thể in, sao nhiều bản. Do đó, trước khi ra ga, hành khách phải chuẩn bị kỹ các giấy tờ tuỳ thân phù hợp.

Ngành đường sắt tăng cường lực lượng từ Đoàn viên, Công đoàn viên ra hỗ trợ hướng dẫn cho hành khách. Ảnh: MINH ĐỨC

Hành khách vào ga đi tàu dùng thẻ lên tàu hợp lệ để qua cổng kiểm soát, không kiểm soát đối với hành khách xuống tàu, ra ga. Ngành đường sắt sẽ không để hành khách không có vé hoặc có vé nhưng không hợp lệ vào ga đi tàu, trường hợp các đoàn tàu chạy sát giờ, khách đông, tập trung nhiều trước cổng kiểm soát thì mở thêm 1 cổng kiểm soát để phục vụ hành khách.

Đối với người đi đón, tiễn người nhà giới hạn tại khu vực phòng đợi tàu (không vào trong khu vực ke ga). Các ga sẽ bố trí nhân lực hỗ trợ miễn phí đối với hành khách là người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ có thai mà không có người thân đi cùng.

Trong ngày 6-2, có hơn 6.000 hành khách sẽ lên tàu về quê đón Tết. Ảnh: MINH ĐỨC

Ngành đường sắt cũng đã triển khai Đoàn Tiếp viên Đường sắt Sài Gòn và Đoàn Tiếp viên Đường sắt Hà Nội đảm bảo vận hành các toa xe khi tàu về đến ga. Các tiếp viên trên tàu đứng tại vị trí trước cửa toa xe cho đến khi hành khách cuối cùng xuống tàu.

Trưởng tàu thường xuyên kiểm tra số lượng hành khách lên tàu thực tế tại các ga Dĩ An, Biên Hòa để bố trí thêm nhân viên mở 2 cửa, giúp hành khách lên tàu được nhanh chóng và thuận tiện.