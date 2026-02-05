Sân bay Tân Sơn Nhất lập kỷ lục, dự kiến đông nhất 165.000 hành khách/ngày dịp Tết 05/02/2026 19:19

(PLO)- Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến xác lập kỷ lục mới khi có 1.027 chuyến bay/ngày vào cao điểm Tết Nguyên đán, tương ứng cứ hơn 1 phút sẽ có một chuyến bay cất hạ cánh.

Chiều 5-2, tại buổi họp báo cung cấp thông tin các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, các cơ quan, đơn vị đã thông tin tình hình tàu xe dịp Tết Nguyên đán.

Ông Trần Văn Hoạch, Trưởng Phòng giám sát chất lượng dịch vụ và vận tải hàng không - Cảng vụ Hàng không Việt Nam, cho biết thời gian cao điểm tại sân bay Tân Sơn Nhất được xác định là 15 ngày trước và sau Tết.

Ông Trần Văn Hoạch, Trưởng Phòng giám sát chất lượng dịch vụ và vận tải hàng không, Cảng vụ Hàng không Việt Nam. Ảnh: HÀ THƯ

Dự kiến trong khoảng thời gian này sẽ có 940 chuyến bay/ngày (tăng 7% so với năm 2025) với 145.000 lượt khách/ngày (tăng 8% so với năm 2025).

Ông Hoạch cho biết nếu như năm 2025 lập kỷ lục với 1.003 chuyến/ngày thì năm 2026 này, ngày cao điểm nhất trước Tết là 13 và 14-2 (tức 26, 27 tháng Chạp) với 1.015 chuyến bay. Sau Tết, cao điểm rơi vào ngày 22 và 23-2 (tức Mùng 6, 7 tháng Giêng) với 1.027 chuyến bay. "Đây là một con số rất lớn" - ông Hoạch nói.

Theo ông, tham số điều phối số chuyến cất hạ cánh của Cục Hàng không là 48 chuyến/giờ, trung bình cứ khoảng hơn 1 phút sẽ có một chuyến bay cất hoặc hạ cánh tại Tân Sơn Nhất. Dự kiến số lượng hành khách đông nhất trong dịp Tết năm nay sẽ là 165.000 hành khách/ngày.

Ông Hoạch khuyến cáo hành khách lưu ý giấy tờ tuỳ thân, lựa chọn hình thức làm thủ tục phù hợp, chuẩn bị kỹ hành lý đúng với quy định của các hãng bay.

Năm nay, sân bay Tân Sơn Nhất vận hành thêm nhà ga T3, có 6 hãng bay khai thác tại nhà ga này, người dân cần chủ động tìm hiểu thông tin của chuyến bay để bố trí thời gian đi đến sân bay phù hợp.

Cũng tại họp báo, ông Nguyễn Xuân Điền, Phó Chánh Văn phòng, Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn (SAMCO), thông tin đơn vị đang quản lý năm bến xe gồm Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Đông mới, Bến xe An Sương, Bến xe Miền Tây và Bến xe ngã tư Ga.

Ông Nguyễn Xuân Điền, Phó Chánh Văn phòng, Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn (SAMCO). Ảnh: HÀ THƯ

Thời gian cao điểm phục vụ Tết Bính Ngọ 2026 là 20 ngày, bắt đầu từ ngày 7-2 (tức 20 tháng Chạp) đến 26-2 (tức Mùng 10 tháng Giêng).

Dự kiến tổng số hành khách xuất bến trong 20 ngày cao điểm là 1,3 triệu lượt (tăng 1,96% so với năm 2025) với gần 73.000 chuyến xe.

Trong dịp cao điểm Tết, các bến xe tổ chức bán vé phục vụ hành khách từ 5 giờ đến 21 giờ trong ngày đối với đơn vị ủy thác bến bán vé và 24/24 đối với đơn vị tự bán vé. Mức tăng giá vé là 40% tuyến gần (cự ly dưới 300km) và tăng 60% tuyến xa (cự ly trên 300km), tỉ lệ tăng giá vé ổn định trong nhiều năm nay.

Đại diện SAMCO cũng thông tin các đường dây nóng tại các bến xe. Cụ thể, bến xe Miền Đông 1900.571.292, bến xe Miền Đông mới 0368.292292, bến xe Miền Tây 1900.7373, bến xe An Sương 028.37.180257, bến xe Ngã Tư Ga 028 37.161333.