TP.HCM: Kiên quyết không để phát sinh 'điểm nóng' an ninh dịp Tết Nguyên đán 02/02/2026 18:53

(PLO)- UBND TP.HCM yêu cầu Công an TP.HCM bảo đảm an ninh chính trị, chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các yếu tố phức tạp ngay từ cơ sở, không để phát sinh các vụ việc phức tạp.

UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn.

Theo đó, UBND TP.HCM chỉ đạo các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Công an TP và chính quyền địa phương tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống cháy nổ tại cơ quan, đơn vị và trên địa bàn quản lý trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Công an TP.HCM ra quân thực hiện cao điểm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh: LÊ ÁNH

Quán triệt đến cán bộ, đảng viên, nhân viên chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ; thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, không để công dân tụ tập đông người gây mất an ninh, trật tự tại các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Đồng thời, bố trí lực lượng, phương tiện bảo vệ an toàn trụ sở làm việc, kịp thời đáp ứng triển khai thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khi có chỉ đạo, yêu cầu của cấp trên; tích cực tham gia công tác phòng ngừa, tố giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại nơi cư trú.

UBND TP.HCM yêu cầu Công an TP trọng tâm là bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, các đoàn lãnh đạo cấp cao đến thăm, làm việc tại TP. Bảo đảm an ninh chính trị, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề nổi lên về an ninh xã hội, chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các yếu tố phức tạp về an ninh chính trị ngay từ cơ sở, không để phát sinh các vụ việc phức tạp trên địa bàn TP.

Song song đó, đấu tranh, trấn áp, ngăn chặn, xử lý kịp thời các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, tập trung đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm “tín dụng đen”, “tội phạm đường phố”, tội phạm sử dụng công nghệ cao...

Công an TP.HCM cũng tăng cường công tác quản lý cư trú, quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, vũ khí, vật liệu nổ, pháo nổ; bảo đảm an toàn giao thông và phòng chống cháy, nổ; thực hiện nghiêm công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; phân công, bố trí lực lượng, phương tiện bảo vệ an toàn trụ sở làm việc, kịp thời đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ khi có chỉ đạo của cấp trên.

Công an TP phải thực hiện đúng chế độ thông tin, báo cáo thường xuyên, đột xuất về tình hình công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong các ngày nghỉ tết Nguyên đán năm 2026;

Bộ Tư lệnh TP chủ động lực lượng, sẵn sàng phương tiện để phối hợp với Công an TP và các lực lượng chức năng tham gia các phương án xử lý các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự; triển khai bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các mục tiêu, công trình trọng điểm; kịp thời phát hiện, xử lý tình huống thiết bị bay không người lái bay vào các mục tiêu, công trình trọng điểm.

Chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự các cấp thực hiện đúng các quy định về quản lý, sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ; tăng cường công tác phối hợp giữa lực lượng Dân quân tự vệ với lực lượng Công an cấp xã trong tham gia bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật tại địa bàn cơ sở, nhất là tại các địa điểm tổ chức lễ hội, hoạt động văn hóa - xã hội chào đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn Thành phố.

Sở VH&TT, Sở KH&CN phối hợp hợp với Công an TP đấu tranh với hoạt động lợi dụng không gian mạng kêu gọi tập trung đông người trên thực địa chống phá, gây mất ổn định tình hình an ninh, trật tự.

UBND các phường, xã và đặc khu tập trung huy động các nguồn lực thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo Tết cho nhân dân, các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, để Nhân dân có điều kiện vui Xuân, đón Tết.