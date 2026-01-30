Phường An Đông, TP.HCM trao Huy hiệu Đảng, tri ân 30 đảng viên tiêu biểu 30/01/2026 20:39

(PLO)- Những cá nhân nhận Huy hiệu Đảng tại phường An Đông, TP.HCM là những tấm gương mẫu mực khi còn trẻ và không ngừng gương mẫu, tiếp tục truyền lửa cho các thế hệ đảng viên trẻ hôm nay.

Chiều 30-1, Đảng ủy phường An Đông tổ chức họp mặt kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2026), đồng thời tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho bà Đào Thị Hạnh. Ảnh: L.THOA

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trương Minh Kiều, Bí thư Đảng ủy phường An Đông, đã ôn lại truyền thống 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo bà Kiều, tiếp nối truyền thống, từ lúc thành lập đến nay Đảng bộ phường An Đông đã lãnh đạo hệ thống chính trị phường thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép, vừa nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, vừa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo TP.HCM, phường An Đông trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho bà Đào Thị Hạnh. Ảnh: L.THOA

Theo bà Trương Minh Kiều, những người nhận Huy hiệu Đảng hôm nay là những tấm gương mẫu mực trong quá trình học tập, công tác, chiến đấu và xây dựng đất nước khi còn trẻ. Đến nay, họ cũng không ngừng gương mẫu trong sinh hoạt và đời sống, tiếp tục truyền lửa cho các thế hệ đảng viên trẻ tại chi bộ nói riêng và Đảng bộ nói chung.

Bí thư Đảng ủy phường An Đông kỳ vọng các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong gương mẫu, cùng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bà Trương Minh Kiều, Bí thư Đảng ủy phường An Đông, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: L.THOA

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy phường An Đông đã trao tặng Huy hiệu Đảng cho 30 đảng viên tròn 80, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 30 tuổi Đảng. Trong đó, một đảng viên được trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là bà Đào Thị Hạnh (sinh năm 1928).

Cũng tại buổi lễ, phường An Đông đã tặng quà Tết cho các Bí thư chi bộ và trưởng ban mặt trận khu phố có nhiều đóng góp cho địa phương trong năm qua.