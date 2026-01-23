TP.HCM: Những 'con số biết nói' tại phường Bình Tân nhờ chuyển đổi số 23/01/2026 20:35

(PLO)- Tại phường Bình Tân, TP.HCM, 100% văn bản được xử lý trên môi trường điện tử, tỉ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến đạt 94,4%, mức độ hài lòng của người dân đạt trên 98%...

Ngày 23-1, Đảng uỷ phường Bình Tân, TP.HCM tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trên địa bàn phường 2025.

Các khu phố ký kết xây dựng khu phố số tại phường Bình Tân.

Đảng ủy phường Bình Tân cho biết việc thực hiện Nghị quyết 57 đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, toàn diện. Trong đó, phường đã hoàn thiện cơ bản nền tảng chuyển đổi số trong Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị. 100% văn bản được xử lý trên môi trường điện tử; dịch vụ công trực tuyến được triển khai đầy đủ với tỉ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến đạt 94,4%, mức độ hài lòng của người dân đạt trên 98%.

Công tác chuyển đổi số gắn chặt với Đề án 06, làm sạch và liên thông dữ liệu dân cư, đất đai, hộ tịch, an sinh xã hội, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ nhân dân.

Bí thư Đảng ủy phường Bình Tân Phạm Thị Ngọc Diệu tặng giấy khen cho cá nhân, tập thể.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy phường Bình Tân Phạm Thị Ngọc Diệu nhấn mạnh phương châm “nghĩ thật, làm thật, chịu trách nhiệm thật, đo đếm thật” khi thực hiện Nghị quyết số 57.

Bà đề nghị các cơ quan, đơn vị và các khu phố trên địa bàn phường tập trung cao độ cho nhiệm vụ chuyển đổi số trong năm 2026. Trọng tâm là hoàn thiện hạ tầng và trang thiết bị công nghệ theo đúng tiến độ chỉ đạo của TP. Đồng thời, đẩy mạnh số hóa, làm sạch dữ liệu với tinh thần đây là nhiệm vụ “sống còn”, bảo đảm dữ liệu đúng, đủ, sạch, thống nhất và dùng chung.

Bà Diệu cũng đề nghị khai thác hiệu quả các phần mềm dùng chung do Trung ương và TP triển khai; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, đổi mới phương thức làm việc gắn với đánh giá kết quả theo KPI.

Chính quyền phường cần phát huy vai trò kiến tạo, đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, startup, các ý tưởng khoa học công nghệ phát triển, ưu tiên ứng dụng các giải pháp công nghệ mới vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Trong khuôn khổ hội nghị, các khu phố ký kết xây dựng khu phố số, thể hiện quyết tâm cao trong việc chuyển đổi số, với sự vào cuộc của ban điều hành và sự hưởng ứng của người dân.

Trước đó, Chủ tịch UBND phường Bình Tân Nguyễn Văn Sử đã phát động phong trào xây dựng khu phố số. Khu phố nào đạt khu phố số trong 6 tháng đầu năm 2026 sẽ được thưởng “nóng” 15 triệu đồng.