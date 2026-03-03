TP.HCM: 41 thanh niên phường Xuân Hòa sẵn sàng nhập ngũ 03/03/2026 18:59

(PLO)- 41 thanh niên sẵn sàng nhập ngũ cùng người thân và các bạn đoàn viên, thanh niên đã về dự hội trại tòng quân với chủ đề “Vinh danh người chiến sĩ” tại phường Xuân Hòa, TP.HCM.

Chiều 3-3, tại phường Xuân Hòa, TP.HCM diễn ra chương trình hội trại tòng quân với chủ đề “Vinh danh người chiến sĩ”. 41 bạn thanh niên phường Xuân Hòa sẵn sàng nhập ngũ đã có mặt tại đây để tham dự hội trại.

Lãnh đạo UBND phường Xuân Hòa tham quan các tiểu trại. Ảnh: NGUYÊN VÕ

Hội trại tòng quân năm 2026 tại phường Xuân Hòa là nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp của tuổi trẻ, gửi gắm hy vọng về một thế hệ thanh niên bản lĩnh, sẵn sàng cống hiến vì sự bình yên của đất nước.

Thanh niên phường Xuân Hòa sẵn sàng tham gia nhập ngũ. Ảnh: NGUYÊN VÕ

Ông Nguyễn Hùng Hậu, Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa, cho biết hội trại hôm nay là ngày hội lớn của tuổi trẻ, là nơi hội tụ sức mạnh, niềm tin và khát vọng cống hiến. Mỗi lá cờ tung bay, mỗi nụ cười rạng rỡ, mỗi ánh mắt tự hào đều là minh chứng cho tinh thần bất diệt của dân tộc ta: Sẵn sàng hiến dâng tuổi trẻ cho tổ quốc, sẵn sàng bước vào quân ngũ để bảo vệ hòa bình, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ.

Ông Nguyễn Hùng Hậu, Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa phát biểu. Ảnh: NGUYÊN VÕ

"Các bạn sẽ là những chiến sĩ trẻ góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ hòa bình và ổn định để đất nước tiếp tục phát triển. Các bạn chính là lực lượng kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang, là niềm tin, là kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Mỗi tân binh hãy coi ngày hôm nay là dấu mốc trưởng thành, là khởi đầu cho một hành trình mới, hành trình của trách nhiệm, của cống hiến và của vinh quang"- ông Nguyễn Hùng Hậu nhắn nhủ.

Ông Trần Văn Nam, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa tặng quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: NGUYÊN VÕ

Đảng viên trẻ tình nguyện nhập ngũ Nguyễn Hoàng Cao Trí chia sẻ, được đứng vào hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam là niềm tự hào lớn lao của tuổi trẻ. Đây không chỉ là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân đối với Tổ quốc mà còn là cơ hội để những người trẻ rèn luyện bản thân, trưởng thành trong môi trường kỷ luật, ý chí và tinh thần đồng đội.

Nguyễn Hoàng Cao Trí chia sẻ cảm nghĩ trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: NGUYÊN VÕ

"Chúng tôi tin rằng môi trường quân ngũ sẽ là trường học lớn giúp tuổi trẻ trường thành, sống có lý tưởng, trách nhiệm và bản lĩnh hơn để khi trở về sẽ tiếp tục đóng góp xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Một trong những tiểu trại tại hội trại Tòng quân phường Xuân Hòa. Ảnh: NGUYÊN VÕ

Bên cạnh niềm vui và tự hào, chắc chắn mỗi chúng tôi đều có những cảm xúc riêng khi tạm xa gia đình và quê hương. Trên tất cả, đó là quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó"- anh Nguyễn Hoàng Cao Trí chia sẻ.