Phó Chủ tịch Cần Thơ: 'Ai thấy nhiều việc làm không nổi thì từ chối để ủy ban tính'

Chiều 3-3, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa cùng đại diện các sở, ngành liên quan và chủ đầu tư đi kiểm tra tiến độ Dự án nâng cấp, mở rộng 7km còn lại của Quốc lộ 91, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai.
Sau khi đi khảo sát thực tế, nghe báo cáo của Trung tâm phát triển quỹ đất, 4 phường, Chủ đầu tư dự án, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, Dự án này rất quan trọng, việc thi công hoàn thành sẽ góp phần kết nối đồng bộ giao thông giữa Bình Thủy với trung tâm TP; giải quyết bài toàn ngập úng, kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật. Do đó cần sự đồng hành của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân.
Theo ông Hòa, dự án đã trải qua nhiều thủ tục, nhiều bước, nhưng đánh giá chung là chậm, do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan, chính sách thay đổi, số hộ ảnh hưởng toàn tuyến lớn, 1.099 trường hợp tổ chức và cá nhân; qua 4 phường đô thị trung tâm.
Xác định đây là dự án trọng điểm nên lãnh đạo TP đã rất quyết liệt trong chỉ đạo triển khai thực hiện. Trong đó, TP đã vận dụng tối đa hết các chính sách cho người dân theo đúng quy định pháp luật. Từ chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, chính sách bố trí tái định cư, chính sách hỗ trợ khác, kể cả hỗ trợ tạm cư…
Ông Hòa đánh giá dự án thực hiện rất chậm, các kết luận chỉ đạo thực hiện chưa tới, chưa tròn, chưa xong.
“Tới đây chúng tôi sẽ làm mạnh tay hơn nữa, đồng chí nào thấy quá trời công việc, làm không nổi thì từ chối, nói tôi làm không nổi để thường trực ủy ban biết đường tính, chứ còn giao mà không làm là không được. Đây là nhiệm vụ chính trị, vì sự phát triển của địa phương, do đó phải quyết liệt hơn” – Phó Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.
Chỉ đạo các công việc cụ thể, lãnh đạo UBND TP Cần Thơ đề nghị phải “cải tiến phương pháp thực hiện để trong tháng 3 này có 90-95% mặt bằng phải giao trên thực tế”.
Đối với trường hợp không nhận tiền và không giao mặt bằng thì tiếp tục vận động; rà soát tất cả các chính sách đã làm đầy đủ mà người dân không thực hiện thì đưa vào diện xây dựng, hoàn chỉnh thủ tục để cưỡng chế thu hồi đất…
Giá trị thi công xây lắp đạt hơn 2%
Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP Cần Thơ (chủ đầu tư), có 1.099 trường hợp và 18 hệ thống hạ tầng kỹ thuật ảnh hưởng dự án.
Đến nay, đã có quyết định phê duyệt 1.095/1.099 trường hợp tương đương với số tiền 1.940 tỉ đồng; đã chi trả 611/1.099 trường hợp và 5 công trình hạ tầng kỹ thuật tương đương với kinh phí gần 1.183 tỉ đồng.
Dự án đi qua địa bàn 4 phường Ninh Kiều, Cái Khế, Bình Thủy, Thới An Đông có 1 gói thầu thi công xây lắp số 14 với giá trị hợp đồng hơn 1.547 tỉ đồng, bao gồm liên danh 7 nhà thầu chính và 6 nhà thầu phụ thi công. Lũy kế giá trị thực hiện: hơn 32,6/1.547 tỉ đồng, đạt 2,11%.
Ngoài ra, từ khi khởi công đến nay đã tiến hành bàn giao mặt bằng với tổng chiều dài 7.203/14.086 m, được 51,14% cho hai bên tuyến.