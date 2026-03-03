Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm và làm việc với Sư đoàn 9, Quân đoàn 34 03/03/2026 16:18

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là dịp để quân đội nói chung và Sư đoàn 9 nói riêng thể hiện bản chất cách mạng, tính tổ chức, kỷ luật và trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Ngày 3-3, trong khuôn khổ chuyến công tác tại TP.HCM, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến thăm, kiểm tra và làm việc với Sư đoàn 9, Quân đoàn 34.

Tham gia đoàn công tác có các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Bộ Quốc phòng. Cùng dự có lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và các đơn vị, địa phương nơi đơn vị đóng quân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, làm việc với Sư đoàn 9, Quân đoàn 34.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cùng các đại biểu tại buổi gặp. Ảnh: LÂM HIỂN

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng khi đến thăm Sư đoàn 9, đơn vị chủ lực có bề dày truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ông gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ lời thăm hỏi thân thiết, chúc đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu Trung ương, TP.HCM, địa phương tại buổi làm việc.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, là ngày hội lớn của toàn dân, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng với truyền thống “Đoàn kết – Khiêm tốn - Anh dũng – Sáng tạo - Đi là chiến thắng, đánh là dứt điểm”, Sư đoàn 9 sẽ tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Đối với Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và Sư đoàn 9 nói riêng, đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là dịp thể hiện bản chất cách mạng, tính tổ chức, tính kỷ luật và ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Qua nghe báo cáo và trực tiếp kiểm tra tại đơn vị, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc, chặt chẽ của Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 9 trong quán triệt, triển khai công tác chuẩn bị bầu cử. Sư đoàn đã tổ chức học tập, tuyên truyền sâu rộng các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Bộ Quốc phòng và Quân đoàn; làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ.

Đơn vị đã xây dựng kế hoạch tổ chức bầu cử cụ thể, sát đặc điểm nhiệm vụ quân sự; chuẩn bị chu đáo khu vực bỏ phiếu, danh sách cử tri, cơ sở vật chất, hệ thống pa-nô, khẩu hiệu tuyên truyền; bảo đảm đúng quy định, trang nghiêm, dân chủ và an toàn tuyệt đối. Công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đơn vị đóng quân chặt chẽ, đồng bộ, góp phần bảo đảm thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

﻿ Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 9, Quân đoàn 34 hân hoan chào đón lãnh đạo Quốc hội, TP.HCM đến thăm và làm việc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đặc biệt biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý thức chính trị cao của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 9 trong việc nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ công dân, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ luật quân đội – yếu tố quan trọng góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử trong lực lượng vũ trang.

Đại tá Nguyễn Hữu Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 9 phát biểu tại buổi làm việc.

Nhấn mạnh thời gian từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều, nhiệm vụ còn nặng nề, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 9 tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nội dung trọng tâm. Đó là tiếp tục quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, nhất là lực lượng chiến sĩ mới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng bộ đội, kịp thời định hướng nhận thức.

Cùng với đó, rà soát, hoàn thiện toàn bộ các khâu chuẩn bị theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Bộ Quốc phòng; bảo đảm danh sách cử tri chính xác, quy trình bỏ phiếu đúng luật, tuyệt đối không để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà đến cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 9, Quân đoàn 34

Ông Trần Thanh Mẫn cũng yêu cầu kết hợp chặt chẽ giữa tổ chức bầu cử với duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý bộ đội, quản lý vũ khí trang bị; bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối trong mọi tình huống, không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá. Đồng thời, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp trong thực hiện nhiệm vụ bầu cử.

Với những thành tích đã đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển của Sư đoàn 9, Quân đoàn 34, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Sư đoàn kết hợp chặt chẽ giữa tổ chức bầu cử với duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối; không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Sư đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng; đồng thời mong muốn cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 9 tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.