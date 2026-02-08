Sư đoàn 9 hoàn thành tốt hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2026 08/02/2026 09:11

(PLO)- Qua kiểm tra, chấm thi công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2026, Sư đoàn 9 được Đoàn chấm thi của Quân đoàn 34 đánh giá là đơn vị có sự chuẩn bị toàn diện, đồng bộ, đúng quy định.

Nhằm đánh giá đúng thực chất kết quả công tác chuẩn bị huấn luyện của các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân đoàn 34, từ ngày 28 đến 30-1-2026, Đoàn chấm thi số 01 của Quân đoàn 34 do Thiếu tướng Trần Công Đức, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân đoàn làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, chấm thi công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2026 tại Sư đoàn 9.

Đại tá Ngô Ngọc An, Phó Tham mưu trưởng Quân đoàn, phát biểu khai mạc Hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2026 tại Sư đoàn 9.

Chuẩn bị huấn luyện toàn diện, đồng bộ, đúng quy định

Hội thi nhằm đánh giá khách quan, thực chất kết quả công tác chuẩn bị huấn luyện; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể làm tốt, chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, chặt chẽ, có chất lượng.

Qua hội thi cũng chỉ ra những hạn chế, thiếu sót để đề xuất với Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm tổ chức huấn luyện năm 2026 đúng kế hoạch, đạt kết quả cao.

Nội dung chấm thi được triển khai toàn diện trên ba mảng công tác: công tác quân sự; công tác đảng, công tác chính trị; công tác hậu cần – kỹ thuật.

Các nội dung được kiểm tra, đánh giá nghiêm túc, từ hệ thống văn kiện, kế hoạch, giáo án, bài giảng, mô hình học cụ, thao trường, bãi tập đến công tác quán triệt nghị quyết, xây dựng quyết tâm huấn luyện, bảo đảm đời sống, doanh trại, vũ khí trang bị kỹ thuật và phương tiện huấn luyện.

Đoàn chấm thi số 01 của Quân đoàn 34 do Thiếu tướng Trần Công Đức, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân đoàn làm Trưởng đoàn, kiểm tra, chấm thi nội dung mô hình, học cụ huấn luyện năm 2026 tại Sư đoàn 9.

Ở mảng công tác quân sự, Sư đoàn 9 đã chuẩn bị đầy đủ hệ thống kế hoạch, văn kiện huấn luyện các cấp theo đúng quy định, thống nhất, khoa học, sát nhiệm vụ, sát đối tượng.

Cùng đó, giáo án, bài giảng được xây dựng công phu, bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính.

Hệ thống thao trường, bãi tập được củng cố, chỉnh trang chính quy; mô hình học cụ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật phục vụ huấn luyện được đầu tư phong phú, bảo đảm trực quan, sinh động, tạo nền tảng vững chắc cho mùa huấn luyện mới.

Công tác chính trị, hậu cần – kỹ thuật, sẵn sàng bước vào năm huấn luyện mới

Trong công tác đảng, công tác chính trị, Sư đoàn 9 đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về nhiệm vụ huấn luyện; xây dựng đầy đủ hệ thống nghị quyết chuyên đề, kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện, sát thực tiễn nhiệm vụ.

Công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, phát động phong trào thi đua được tổ chức chặt chẽ, tạo khí thế thi đua sôi nổi, đoàn kết, thống nhất trong toàn đơn vị.

Hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan được đổi mới, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao ý thức trách nhiệm của bộ đội.

Đoàn kiểm tra, chấm thi nội dung bố trí phòng Hồ Chí Minh.

Đoàn kiểm tra, chấm thi nội dung sổ sách công tác Đảng, công tác Chính trị.

Đoàn kiểm tra, chấm thi nội dung vật chất công tác Đảng, công tác Chính trị.

Đối với công tác hậu cần – kỹ thuật, Sư đoàn 9 chủ động rà soát, bổ sung đầy đủ các phương án bảo đảm cho huấn luyện. Hệ thống doanh trại, thao trường, bãi tập được vệ sinh, củng cố chính quy, xanh, sạch, đẹp. Công tác bảo đảm ăn, ở, sinh hoạt cho bộ đội được thực hiện nghiêm túc, từng bước nâng cao chất lượng bữa ăn, chăm lo sức khỏe bộ đội.

Về kỹ thuật, các đơn vị tổ chức kiểm tra, bảo dưỡng, đăng ký, thống kê vũ khí, trang bị đúng quy định; chủ động sửa chữa, khắc phục hư hỏng, bảo đảm hệ số kỹ thuật cao, sẵn sàng phục vụ huấn luyện.

Kiểm tra vật chất hậu cần, kỹ thuật chuẩn bị huấn luyện năm 2026 tại Sư đoàn 9.

Đoàn chấm thi số 01 của Quân đoàn 34 nghiệm thu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tại Sư đoàn 9.

Phát biểu sơ bộ kết luận, rút kinh nghiệm, Thiếu tướng Trần Công Đức ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo của cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 9 trong công tác chuẩn bị huấn luyện.

Đồng thời, ông yêu cầu đơn vị tiếp tục nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra, nhất là trong nâng cao chất lượng giáo án, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ huấn luyện, khai thác hiệu quả trang bị, mô hình học cụ; bảo đảm huấn luyện sát thực tế chiến đấu, an toàn, vững chắc.

Thiếu tướng Trần Công Đức cũng chỉ đạo Sư đoàn 9 tiếp tục làm tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; tổ chức đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao.

Cùng với đó, đơn vị cần chuẩn bị chặt chẽ việc tiếp nhận, huấn luyện chiến sĩ mới, tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu năm 2026.