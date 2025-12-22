Báo Pháp Luật TP.HCM thăm, chúc mừng Sư đoàn 9 22/12/2025 16:26

(PLO)- Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2025), sáng 22-12, đoàn công tác báo Pháp Luật TP.HCM đã đến thăm và chúc mừng Sư đoàn 9 - Quân đoàn 34.

Nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập thường trực Báo Pháp Luật TP.HCM, làm trưởng đoàn. Cùng dự có nhà báo Đỗ Thiện, Phó Tổng thư kí toà soạn kiêm Trưởng Ban Thời sự-Xã hội. Tiếp đoàn có Đại tá Hoàng Nghĩa Minh, Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 9.

Tại buổi gặp, nhà báo Nguyễn Đức Hiển gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 9; chúc đơn vị tiếp tục giữ vững truyền thống “đoàn kết, kỷ luật, chủ động, sáng tạo, quyết thắng”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng chủ lực của Quân đội nhân dân Việt Nam trong giai đoạn mới.

Nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng biên tập thường trực báo Pháp Luật TP.HCM (phải) trao đổi với Đại tá Hoàng Nghĩa Minh trong buổi gặp gỡ. Ảnh: NGUYỆT NHI

Phó Tổng Biên tập thường trực Báo Pháp Luật TP.HCM bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp, hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 9 trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tham gia các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, cũng như hoạt động giúp dân, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn.

Nhà báo Nguyễn Đức Hiển khẳng định thời gian qua, báo Pháp Luật TP.HCM luôn quan tâm, đồng hành và tích cực tuyên truyền về các hoạt động, thành tích nổi bật của Sư đoàn 9, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người lính Bộ đội Cụ Hồ đến đông đảo bạn đọc.

Đại diện Sư đoàn 9, Đại tá Hoàng Nghĩa Minh cảm ơn sự quan tâm, động viên kịp thời của lãnh đạo và phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM; đồng thời đánh giá cao vai trò của báo chí trong việc phản ánh kịp thời, khách quan đời sống và nhiệm vụ của lực lượng vũ trang.

Lãnh đạo Sư đoàn mong muốn thời gian tới, mối quan hệ phối hợp, gắn bó giữa Sư đoàn 9 và báo Pháp Luật TP.HCM tiếp tục được củng cố, góp phần tuyên truyền hiệu quả đường lối quốc phòng toàn dân và nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng thời, khẳng định cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 9 sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện.

Đoàn báo Pháp Luật TP.HCM tặng hoa chúc mừng Sư đoàn 9 nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: NGUYỆT NHI

Kết thúc buổi gặp, đoàn công tác báo Pháp Luật TP.HCM đã tham quan Nhà truyền thống Sư đoàn 9, nơi lưu giữ nhiều hình ảnh, tư liệu, hiện vật quý giá gắn với chặng đường chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của đơn vị qua các thời kỳ.

Trước những dấu mốc lịch sử và chiến công của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đi trước, các thành viên trong đoàn bày tỏ sự xúc động, trân trọng và tự hào về truyền thống anh hùng của Sư đoàn 9 – đơn vị chủ lực của Quân đoàn 34.