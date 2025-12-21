TP.HCM: Gặp mặt cán bộ nghỉ hưu nhân kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 21/12/2025 15:57

(PLO)- Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh khẳng định, quá trình phát triển và xây dựng của TP.HCM luôn có sự đóng góp thầm lặng nhưng rất quan trọng của các tướng lĩnh, cán bộ cao cấp Quân đội đã nghỉ hưu.

Ngày 21-12, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu trên địa bàn, nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2025).

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh chào mừng Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư tại buổi gặp mặt. Ảnh: THANH THÙY

Tham dự buổi gặp mặt có Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; ông Võ Viết Thanh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM; Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7; ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hữu Tài...

Các tướng lĩnh, cán bộ cao cấp Quân đội đã nghỉ hưu đóng góp vào sự phát triển TP

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh đã thông tin đến các đại biểu một số tình hình nổi bật của TP trong năm 2025.

Đại tá Tư Cang (tên thật Nguyễn Văn Tàu)- nguyên Cụm trưởng Cụm tình báo chiến lược H.63 đến dự buổi gặp mặt. Ảnh: THANH THÙY

TP.HCM đã tập trung thực hiện quyết liệt nhiều đề án, chính sách, mô hình, giải pháp đã được HĐND, UBND thông qua; quan tâm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra của năm 2025 và của cả giai đoạn 2021 - 2025.

TP.HCM vừa duy trì tốc độ vừa kiến tạo phát triển kinh tế - xã hội. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tính đến thời điểm này ước đạt 8,03%. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2025 ước thực hiện 747.000 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu đề ra. Tổng giá trị GRDP đạt 2,74 triệu tỷ đồng (chiếm 23,5% GDP cả nước); GRDP đầu người ước đạt trên 8.000 USD; thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt 8,2 tỷ USD (tăng 21% so với cùng kỳ).

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh đã thông tin đến các đại biểu một số tình hình nổi bật của TP trong năm 2025. Ảnh: THANH THÙY

Các chương trình trọng điểm, đột phá được tăng tốc và hoàn thành theo tiến độ; chủ động thúc đẩy liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển… Các vấn đề bất cập, các điểm nghẽn kéo dài được tháo gỡ. Nhiều dự án trọng điểm về giao thông, đô thị, môi trường, văn hóa - xã hội… đã được khởi động, tái khởi động và đẩy nhanh tiến độ.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ chất lượng cao và kinh tế xanh, kinh tế số; năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện rõ rệt. Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị, năng lượng, logistic được chú trọng đầu tư, tạo tiền đề cho liên kết vùng và kết nối quốc tế.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; tiềm lực quốc phòng, an ninh tiếp tục được tăng cường...

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh hỏi thăm các đại biểu. Ảnh: THANH THÙY



Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh cho biết trong thời gian qua, TP luôn nhận được các ý kiến đóng góp hết sức tâm huyết, trách nhiệm, toàn diện trên các lĩnh vực của các tướng lĩnh, cán bộ cao cấp Quân đội đã nghỉ hưu; nhất là những bài học và kinh nghiệm quý báu trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

"Có thể khẳng định, quá trình phát triển và xây dựng của TP.HCM luôn có sự đóng góp thầm lặng nhưng rất quan trọng của các tướng lĩnh, cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu" - Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh nói.

Các đại biểu cùng trò chuyện với thanh niên. Ảnh: THANH THÙY

Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, ông Võ Văn Minh trân trọng cảm ơn những đóng góp của các tướng lĩnh, cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu và mong các đại biểu sẽ tiếp tục quan tâm và có những đóng góp quý báo cho sự phát triển của TP.

81 năm gắn bó máu thịt giữa Quân đội với nhân dân

Phát biểu ôn lại truyền thống, Đại tá Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM chia sẻ, 81 năm qua, lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam là lịch sử của lòng trung thành vô hạn, của ý chí chiến đấu kiên cường, của tình đồng chí, đồng đội sâu nặng, của sự gắn bó máu thịt giữa Quân đội với nhân dân.

Trong giai đoạn hiện nay, Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Đại tá Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM chia sẻ, lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam là lịch sử của lòng trung thành vô hạn, của ý chí chiến đấu kiên cường, của tình đồng chí, đồng đội sâu nặng, của sự gắn bó máu thịt giữa Quân đội với nhân dân. Ảnh: THANH THÙY

Toàn quân đã và đang không ngừng đổi mới tư duy quân sự, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đẩy mạnh xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, chủ động nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao khả năng bảo vệ vững chắc Tổ quốc "từ sớm, từ xa".

Cũng theo Đại tá Nguyễn Thành Trung, Quân đội luôn là lực lượng xung kích đi đầu trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội.