Phường Đông Hưng Thuận họp mặt, tri ân cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân 17/12/2025 21:06

Tối 17-12, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM, đã tổ chức chương trình họp mặt tri ân, tôn vinh cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tối 17-12, phường Đông Hưng Thuận tổ chức chương trình họp mặt tri ân, tôn vinh cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ảnh: NT

Đây là sự kiện nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 – 22-12-2025).

Tỏa sáng truyền thống Bộ đội Cụ Hồ

Tại buổi họp mặt, bà Trần Thị Huyền Thanh, Bí thư Đảng ủy phường Đông Hưng Thuận, đã ôn lại truyền thống hào hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam qua hơn tám thập kỷ xây dựng và trưởng thành.

Bà Thanh nhấn mạnh, Quân đội Nhân dân Việt Nam không chỉ khẳng định vai trò nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, mà còn là lực lượng đi đầu trong phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

“Trong các đợt thiên tai, dịch bệnh, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ luôn có mặt nơi tuyến đầu, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân” - bà Thanh nói.

Bà Trần Thị Huyền Thanh, Bí thư Đảng ủy phường Đông Hưng Thuận, phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: NT

Lãnh đạo phường cũng gửi lời tri ân sâu sắc đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và lực lượng cựu chiến binh. Tại địa phương, hội viên cựu chiến binh tiếp tục phát huy truyền thống, là chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ, chính quyền; gương mẫu đi đầu trong lao động sản xuất và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Vận hành ổn định sau sáp nhập

Đề cập đến tình hình địa phương, Bí thư Đảng ủy phường Đông Hưng Thuận cho biết năm 2025 là cột mốc đặc biệt quan trọng. Thực hiện chủ trương của Trung ương và TP.HCM về sắp xếp đơn vị hành chính, từ ngày 1-7-2025, phường Đông Hưng Thuận mới đã chính thức đi vào hoạt động trên cơ sở hợp nhất ba phường của quận 12 cũ.

Sau sáp nhập, phường có quy mô dân số lớn với hơn 182.000 dân, địa bàn rộng, khối lượng công việc và yêu cầu thực tiễn đặt ra rất cao.

Dù đối mặt với nhiều việc chưa từng có trong tiền lệ, nhưng với sự đoàn kết của hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, địa phương đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Các tiết mục nghệ thuật trong buổi họp mặt. Ảnh: NT

Cụ thể, tình hình an ninh trật tự, quốc phòng an ninh được giữ vững; phường đã khởi công xây dựng ba trường học mới và ra mắt mô hình hỗ trợ dịch vụ công tại khu dân cư.

“Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là bước sang năm mới 2026. Nhiệm vụ đặt ra cho phường Đông Hưng Thuận là vừa phải ổn định tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội bền vững” – bà Thanh cho biết.

Lãnh đạo phường khẳng định quyết tâm lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công việc, phấn đấu xây dựng phường Đông Hưng Thuận trở thành địa phương văn minh, hiện đại, nghĩa tình và đáng sống.

Dịp này, lãnh đạo phường đã gửi lời chúc sức khỏe đến các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới 2026.