Người Hải Phòng, Quảng Ninh hào hứng đón thời khắc giao thừa

(PLO)-Đông đảo người dân, du khách tại Hải Phòng, Quảng Ninh tập trung về các điểm bắn pháo hoa, đợi chờ thời khắc giao thừa, tạo nên bầu không khí hân hoan, náo nhiệt.
Khu vực quanh quảng trường Nhà hát thành phố đông nghịt người. Càng về sát thời điểm giao thừa, lượng người càng đông hơn. Ảnh: NS
Khu vực quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng là một trong 2 điểm thành phố tổ chức chương trình nghệ thuật chào năm mới 2026 và bắn pháo hoa vào thời khắc giao thừa bên cạnh điểm cầu quảng trường Trung tâm Văn hóa Xứ Đông. Ảnh: NS
Trong dòng người, có nhiều gia đình cũng như nhiều du khách nước ngoài. Ảnh: NS
Chương trình nghệ thuật Hải Phòng chào năm mới 2026 với chủ đề “Tinh hoa ngàn năm - Vươn tầm thời đại” tại Quảng trường Nhà hát thành phố. Ảnh: NS