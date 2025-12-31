Người Hải Phòng, Quảng Ninh hào hứng đón thời khắc giao thừa

Trang địa phương

Người Hải Phòng, Quảng Ninh hào hứng đón thời khắc giao thừa

NGỌC SƠN

(PLO)-Đông đảo người dân, du khách tại Hải Phòng, Quảng Ninh tập trung về các điểm bắn pháo hoa, đợi chờ thời khắc giao thừa, tạo nên bầu không khí hân hoan, náo nhiệt. 

Video pháo hoa rực sáng trên bầu trời TP Hải Phòng trong khoảnh khắc giao thừa. Clip: NS
nguoi-hai-phong-quang-ninh-hao-hung-don-thoi-khac-giao-thua-2.JPG
Tối 31-12, người dân, du khách tại Hải Phòng đổ về các tuyến phố trung tâm để đón chờ thời khắc giao thừa bước sang năm 2026. Ảnh: NS
nguoi-hai-phong-quang-ninh-hao-hung-don-thoi-khac-giao-thua-3.JPG
nguoi-hai-phong-quang-ninh-hao-hung-don-thoi-khac-giao-thua-11.JPG
Khu vực quanh quảng trường Nhà hát thành phố đông nghịt người. Càng về sát thời điểm giao thừa, lượng người càng đông hơn. Ảnh: NS
nguoi-hai-phong-quang-ninh-hao-hung-don-thoi-khac-giao-thua-9.JPG
nguoi-hai-phong-quang-ninh-hao-hung-don-thoi-khac-giao-thua-12.JPG
Khu vực quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng là một trong 2 điểm thành phố tổ chức chương trình nghệ thuật chào năm mới 2026 và bắn pháo hoa vào thời khắc giao thừa bên cạnh điểm cầu quảng trường Trung tâm Văn hóa Xứ Đông. Ảnh: NS
nguoi-hai-phong-quang-ninh-hao-hung-don-thoi-khac-giao-thua-6.JPG
nguoi-hai-phong-quang-ninh-hao-hung-don-thoi-khac-giao-thua-10.JPG
Trong dòng người, có nhiều gia đình cũng như nhiều du khách nước ngoài. Ảnh: NS
nguoi-hai-phong-quang-ninh-hao-hung-don-thoi-khac-giao-thua-5.JPG
nguoi-hai-phong-quang-ninh-hao-hung-don-thoi-khac-giao-thua-7.JPG
nguoi-hai-phong-quang-ninh-hao-hung-don-thoi-khac-giao-thua-8.JPG
Chương trình nghệ thuật Hải Phòng chào năm mới 2026 với chủ đề “Tinh hoa ngàn năm - Vươn tầm thời đại” tại Quảng trường Nhà hát thành phố. Ảnh: NS
nguoi-hai-phong-quang-ninh-hao-hung-don-thoi-khac-giao-thua-1.JPG
Khoảnh khắc pháo hoa rực sáng trong thời điểm giao thừa tại điểm cầu trung tâm Quảng trường Nhà hát thành phố. Ảnh: NS
z7386132022457_31d440c4cc83d6ed322ee276e9d7433f.JPG
Tại Quảng Ninh, hàng vạn người cũng tập trung về khu vực quảng trường 30/10 để theo dõi Concert “Quảng Ninh - Chào năm mới 2026" cũng như đợi để chiêm ngưỡng pháo hoa vào khoảnh khắc giao thừa. Ảnh: TT
z7385956061882_f401ee4d9774f1aa3362bc04e0186718.JPG
Riêng tại concert “Quảng Ninh - Chào năm mới 2026", Ban tổ chức ghi nhận tới gần 6 vạn khán giả ngồi kín các khán đài. Chương trình có sự tham gia của nhiều thế hệ nghệ sĩ, ca sĩ và ban nhạc uy tín, đại diện cho các dòng nhạc từ chính thống, trữ tình đến nhạc trẻ, âm nhạc đương đại, như: NSND Quang Thọ, Minh Tuyết, Thu Minh, Phan Mạnh Quỳnh, Trung Quân Idol, Binz, ban nhạc Bức Tường, Chillies, cùng nhiều nghệ sĩ trẻ được công chúng yêu mến. Các tác phẩm âm nhạc quen thuộc, giàu năng lượng tích cực đã tạo nên không khí sôi động, phấn khởi trong thời khắc chuyển giao năm cũ – năm mới, đồng thời khơi dậy tinh thần lạc quan, niềm tin và khát vọng cống hiến. Ảnh: TT
z7385956029869_db259a841a8851447e434d8b798bcedf.JPG
Khoảnh khắc pháo hoa rực sáng trên bầu trời tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: TT
NGỌC SƠN
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News

từ khóa

#hải phòng #quảng ninh #giao thừa

Đọc thêm