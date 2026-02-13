Chủ tịch Cần Thơ: Hiểu việc để hành động, thực hiện đến nơi đến chốn 13/02/2026 19:13

(PLO)- Tại phiên họp thường kỳ tháng 1-2026, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu các cấp, các ngành tập trung cao độ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm.

Chiều 13-2, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 1-2026. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành và 103 lãnh đạo các xã, phường trên địa bàn.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 1-2026. Ảnh: CHÂU ANH

Theo báo cáo, trong tháng 1-2026, các chỉ số kinh tế của TP Cần Thơ đều tăng trưởng tích cực. Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng hơn 23% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng hơn 10,5%; khách du lịch tăng 37% và doanh thu du lịch tăng 49%.

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 1,2 lần, số vốn tăng gần 51% so với cùng kỳ. Đặc biệt, doanh nghiệp quay lại hoạt động tăng hơn 8 lần so với tháng trước. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận TP vẫn còn một số hạn chế, như: tăng trưởng kinh tế đạt 7,23%, chưa đạt mục tiêu đề ra; tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu; công tác phối hợp giữa một số đơn vị còn thiếu nhịp nhàng...

Phát biểu chỉ đạo, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ biểu dương, ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân TP thời gian qua.

Thời gian tới, người đứng đầu UBND TP Cần Thơ yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thống nhất cao về tư tưởng và nhận thức. Đồng thời, phải thông tư tưởng để hiểu việc; hiểu việc để hành động quyết liệt và tổ chức thực hiện đến nơi đến chốn.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại phiên họp thường kỳ tháng 1-2026. Ảnh: CHÂU ANH

Người đứng đầu chính quyền TP yêu cầu các ngành tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026. Từng chủ đầu tư, đơn vị được giao kế hoạch vốn phải chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân theo đúng tiến độ.

Bên cạnh đó, cần tăng cường quản lý tài chính - ngân sách, chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp và đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Chủ tịch UBND TP cũng lưu ý các địa phương thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để bàn giao mặt bằng kịp thời cho các dự án hạ tầng trọng điểm; đồng thời tập trung xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng.

“Tôi kêu gọi các cấp lãnh đạo, cán bộ, công chức toàn TP tiếp tục phát huy tính năng động, sáng tạo. Đề cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2026” - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ kêu gọi.