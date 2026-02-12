Từ 13-2, Cần Thơ cấm xe tải trên 3,5 tấn lưu thông trên 5 tuyến đường vào giờ cao điểm 12/02/2026 17:28

(PLO)- Việc cấm xe tải trên 3,5 tấn lưu thông vào giờ cao điểm nhằm hạn chế tình trạng ùn ứ tại các nút giao qua các phường Ninh Kiều, Tân An, Hưng Phú và Cái Răng.

Chiều 12-2, ông Võ Hoàng Điền Phong, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ xác nhận vừa ký ban hành Thông báo thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông trên một số tuyến đường nội ô trung tâm TP.

Việc tổ chức giao thông này nhằm hạn chế tình trạng ùn ứ kéo dài tại các nút giao qua khu vực các phường Ninh Kiều, Tân An, Hưng Phú và Cái Răng vào các khung giờ cao điểm.

Video: Cần Thơ cấm xe trên 3,5 tấn lưu thông trên 5 tuyến đường vào giờ cao điểm

Cần Thơ cấm xe trên 3,5 tấn lưu thông trên 5 tuyến đường vào giờ cao điểm. Ảnh: CHÂU ANH

Cụ thể, vào các khung giờ 6 giờ đến 7 giờ 30 và 16 giờ 30 đến 18 giờ 30, cấm các phương tiện xe ô tô chở hàng hóa (cấm xe tải) có khối lượng toàn bộ của xe trên 3,5 tấn lưu thôngqua các đoạn đường:

- Đường 30 tháng 4 - đường Hòa Bình (đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh - đường Nguyễn Trãi);

- Đường 3 tháng 2 - đường Trần Hưng Đạo - đường Hùng Vương (đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh - đường Cách Mạng Tháng Tám).

- Đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh - đường Cách Mạng Tháng Tám).

- Đường Cách Mạng Tháng Tám (đoạn từ đường Nguyễn Văn Cừ - đường Nguyễn Trãi);

- Đường Mậu Thân (đoạn từ đường Nguyễn Văn Cừ - đường 30 tháng 4).

Riêng đối với tuyến đường Quang Trung, Sở Xây dựng cho biết vẫn tổ chức giao thông theo hiện trạng.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP cho biết phấn đấu hoàn thành lắp các biển báo cấm vào ngày mai (ngày 13-2). Ảnh: CHÂU ANH

Ngoài ra, vào các khung giờ 6 giờ đến 8 giờ; 11 giờ đến 13 giờ 30 và 16 giờ 30 đến 18 giờ 30, cấm các phương tiện xe rơ moóc, sơ mi rơ moóc lưu thông trên Quốc lộ 1 (hướng từ TP.HCM đi Cà Mau) rẽ phải qua nút giao IC3 vào trung tâm TP Cần Thơ. Thay vào đó, các phương tiện nêu trên muốn lưu thông vào nút giao IC3 thì phải đi thẳng đến nút giao Trần Hoàng Na (trên Quốc lộ 1), rồi quay về nút giao IC3 theo hướng Cái Cui.

Theo Thông báo của Sở Xây dựng, thời gian thực hiện thí điểm tổ chức giao thông như trên bắt đầu từ ngày 13-2 đến ngày 30-6.

Tuy nhiên, ghi nhận của PLO vào chiều 12-2, tại nút giao Nguyễn Văn Linh với đường 30 tháng 4 và đường 3 tháng 2, chưa có biển báo về nội dung cấm phương tiện được lắp đặt. Việc không có biển báo cấm phương tiện lưu thông sẽ rất khó cho các tài xế và không phát huy hiệu quả của việc thí điểm tổ chức giao thông.

Trả lời vấn đề này, ông Võ Hoàng Điền Phong cho biết: “Do TP mới chỉ đạo nên chưa kịp lắp các biển báo cấm. Hiện các đơn vị chuyên môn đang nỗ lực triển khai lắp biển báo, phấn đấu trong ngày mai (ngày 13-2) sẽ hoàn thành lắp đặt các biển tại các vị trí”.