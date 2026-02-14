Quốc lộ N2 quá tải, hàng ngàn phương tiện nhích từng chút về miền Tây 14/02/2026 13:32

Hàng ngàn ô tô, xe máy nối đuôi nhau, nhích từng chút trên quốc lộ N2 đoạn qua tỉnh Tây Ninh trong đêm 13 và sáng 14-2. Nhiều người lộ rõ vẻ mệt mỏi trên hành trình trở về miền Tây đón Tết.

Dòng người ùn ùn kéo về miền Tây nghỉ Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: HUỲNH DU

Trước đó, từ 16 giờ ngày 13-2, lưu lượng phương tiện trên quốc lộ 1, quốc lộ N2 và quốc lộ 62 hướng về các tỉnh miền Tây qua địa phận Tây Ninh đã tăng đột biến.

Nút giao Bình Nhựt bị ùn ứ vào chiều ngày 13-2 khi các phương tiện về miền Tây rất đông. Ảnh: HUỲNH DU

Tại các nút giao, tình trạng ùn ứ thường xuyên xảy ra, phương tiện di chuyển chậm, có lúc gần như đứng yên. Càng về tối, lượng xe đổ về càng đông khiến các cửa ngõ hướng về miền Tây rơi vào tình trạng quá tải.

Quốc lộ N2 quá tải, các phương tiện phải di chuyển chậm để lưu thông. Ảnh: LÊ TIẾN

Ghi nhận sáng 14-2 tại khu vực xã Thạnh Hóa (Tây Ninh), dòng xe kéo dài từ ngã ba Tuyên Nhơn đến ngã ba Tân Thạnh, nơi quốc lộ N2 và quốc lộ 62 trùng tuyến. Có thời điểm phương tiện không thể di chuyển, buộc phải len lỏi từng mét giữa dòng người đông đúc.

Các phương tiện chen lấn từng đoạn để qua địa phận Tây Ninh về miền Tây tối 13-2. Ảnh:QLN2

Ông Lưu Văn Thành (52 tuổi, An Giang) cho biết ông xuất phát từ Thủ Đức để về Long Xuyên. Ông chọn đi buổi tối cho mát mẻ nhưng khi đến đoạn quốc lộ N2 qua xã Thạnh Lợi (Tây Ninh), ông và nhiều người phải chấp nhận di chuyển chậm vì lượng xe quá đông. "Hàng ngàn người đổ về cùng lúc, xe chỉ nhích từng chút một", ông Thành nói.

Các phương tiện phải nhích từng chút di chuyển trên quốc lộ N2. Ảnh: LÊ TIẾN

Nhiều trẻ nhỏ tỏ ra mệt mỏi với thời tiết nắng gắt phải ngồi trên xe di chuyển trên đoạn đường dài. Ảnh: HUỲNH DU

Không ít gia đình chở theo trẻ nhỏ tỏ ra mệt mỏi sau nhiều giờ di chuyển. Có thời điểm kẹt xe buộc phải dừng lại giữa đường, nhiều người tranh thủ ghé ven quốc lộ nghỉ ngơi, lót dạ hoặc tìm chỗ ngủ tạm chờ lưu lượng xe giảm bớt rồi tiếp tục hành trình.

Nhiều người tỏ ra mệt mỏi khi phải chen lấn di chuyển trên quốc lộ N2. Ảnh: LÊ TIẾN

Chị Lê Thị Mộng Thu, người dân sống ven quốc lộ N2 tại xã Thạnh Hóa, cho biết từ tối 13-2, phương tiện đổ về miền Tây đã đông lên rõ rệt. Chị Thu chia sẻ: "Hầu như họ đi xuyên đêm. Đến sáng xe vẫn rất nhiều, có lúc kẹt một chiều trên đoạn quốc lộ N2 thuộc địa bàn xã Thạnh Hóa hướng từ TP.HCM về miền Tây".

Lực lượng CSGT túc trực xuyên suốt trên quốc lộ N2 để điều tiết giao thông, hạn chế ùn tắc kéo dài. Ảnh: LÊ TIẾN

Trong khi đó, trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Bến Lức, phương tiện tuy đông nhưng không ùn ứ nghiêm trọng như thời điểm chiều tối trước đó tại cầu Bến Lức và ngã tư Bình Nhựt.

Người dân sử dụng nhiều biện pháp để chống chọi với thời tiết nắng nóng để di chuyển trên quốc lộ 1 đoạn đến nút giao về miền Tây. Ảnh: HUỲNH DU

Ghi nhận lúc 11 giờ ngày 14-2 tại nút giao quốc lộ 1 và quốc lộ 62, dòng xe vẫn đông song các phương tiện di chuyển chậm, không gây ảnh hưởng lớn đến hành trình về quê của người dân.

Người dân đội nắng để mong sớm được trở về quê đón Tết sớm. Ảnh: HUỲNH DU

Dòng người vẫn tiếp tục đổ về miền Tây mang theo sự háo hức sum vầy, dù phía trước là chặng đường dài phải chen chúc để sớm về với gia đình.