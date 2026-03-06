TP.HCM ứng dụng công nghệ để giám sát tiến độ đường Vành đai 3 06/03/2026 21:54

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường yêu cầu các đơn vị tăng cường theo dõi tiến độ, đồng thời phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số TP ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong công tác giám sát, điều hành dự án.

Chiều 6-3, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường cùng đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ dự án đường Vành đai 3 đoạn phía Tây TP.HCM. Tại đây, Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ dự án.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường kiểm tra tiến độ dự án Vành đai 3.

Báo cáo tiến độ dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) cho biết đến nay dự án đã đạt khoảng 73,1% khối lượng theo hợp đồng. Hiện dự án có 100% mặt bằng, thuận lợi cho các nhà thầu triển khai dự án.

Trong đó, dự án thành phần 1 đi qua địa bàn cũ như TP Thủ Đức, Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh. Dự án thành phần 5 bao gồm nút giao Tân Vạn và đoạn từ nút giao Bình Chuẩn đến cầu Bình Gởi.

Hiện các gói thầu đang được đẩy nhanh tiến độ, riêng tại khu vực cầu Kênh Thầy Thuốc đang được xử lý nền đất yếu. Dự kiến đến ngày 30-6 sẽ hoàn thành xử lý nền đất yếu và đến ngày 30-9 sẽ thảm nhựa toàn bộ gói thầu XL10.

Tổng dự án đang đạt hơn 73%.

Dự kiến, đến ngày 30-4, dự án phấn đấu thông xe khoảng 15,5 km và thông xe kỹ thuật một số đoạn cao tốc. Đến ngày 30-6, dự án sẽ cơ bản thông xe và thông xe kỹ thuật phần cao tốc toàn tuyến.

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đã yêu cầu các đơn vị theo dõi tiến độ và phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM để ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác giám sát, điều hành dự án.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị bám sát tiến độ.

Đối với các hạng mục chậm tiến độ so với kế hoạch, tiến độ chung vẫn có thể kiểm soát, Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường đề nghị các đơn vị rà soát kỹ các vị trí có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ để kịp thời xử lý.

Hiện vật liệu xây dựng phục vụ dự án đã cơ bản được bảo đảm, vì vậy các nhà thầu cần tập trung đẩy nhanh việc xử lý nền đất yếu, bảo đảm công tác gia tải và thi công đúng yêu cầu kỹ thuật. Từ đó, góp phần giữ vững tiến độ hoàn thành dự án TP.HCM.