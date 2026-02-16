Vành đai 3 TP.HCM thi công xuyên Tết 16/02/2026 16:14

Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) cho biết hiện nay, dự án Vành đai 3 TP.HCM là công trình trọng điểm được triển khai thi công xuyên Tết. Việc thi công này nhằm đẩy nhanh tiến độ, đưa dự án về đích đúng tiến độ.

Dự án Vành đai 3 đang được thi công xuyên Tết. Ảnh: ĐT

Trong đó, tất cả các gói thầu đều được huy động tối đa nhân sự, máy móc thiết bị. Ban Giao thông cùng các nhà thầu cũng tiến hành việc chăm lo Tết cho các công nhân, kỹ sư trên công trường.

Việc thi công xuyên Tết nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện dự án theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND TP.HCM.

Đồng thời phấn đấu thông xe chính thức phần cao tốc cầu cạn trên địa bàn TP Thủ Đức cũ và thông xe kỹ thuật phần tuyến chính cao tốc trên địa bàn các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh cũ trước ngày 30-4-2026.

Các nhóm công việc hiện nay chủ yếu thi công phần đường nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, cầu cạn nút giao Tân Vạn và các hạng mục cầu cạn thuộc địa phận TP Thủ Đức cũ. Song song, các nhà thầu cũng tiến hành xử lý đất nền yếu bằng việc bơm hút chân không trên địa bàn Hóc Môn, Bình Chánh, Củ Chi cũ.

"Hiện tiến độ toàn dự án đạt hơn 72 %. Chủ đầu tư và nhà thầu đang nỗ lực tăng tốc, huy động tối đa nhân sự, máy móc để đẩy nhanh tiến độ dự án. Dự kiến sẽ thông xe đoạn cầu cạn phía Đông TP vào 30-4-2026 và thông xe kỹ thuật vào khu vực phía Tây TP" - chủ đầu tư thông tin.

Dưới đây là một số hình ảnh dự án:

Dự án Vành đai 3 đang được đẩy nhanh tiến độ.

TP.HCM phấn đấu thông xe chính thức phần cao tốc cầu cạn trên địa bàn TP Thủ Đức cũ và thông xe kỹ thuật phần tuyến chính cao tốc trên địa bàn các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh cũ trước ngày 30-4-2026.

Hiện có hơn 200 công nhân, kỹ sư trên công trường dự án.

Các gói thầu đang được đồng loạt đẩy nhanh tiến độ.

Dự án đang được tập trung máy móc, thiết bị.