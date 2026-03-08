1 số nhà xe thông báo tăng giá vé 08/03/2026 17:45

(PLO)- Một số nhà xe thông báo điều chỉnh giá vé đến 20% so với giá hiện tại.

Ngày 8-3, một số nhà xe thông báo điều chỉnh giá vé đến 20% so với giá hiện tại do giá xăng dầu tăng cao.

Tăng giá vé đến 20%

Theo khảo sát của PV, nhà xe Hải Luân (tuyến TP.HCM - Đắk Lắk) đăng tải thông tin thông báo tăng thêm 50.000 đồng mỗi vé.

Theo nhà xe Hải Luân, thời gian gần đây, giá xăng dầu tăng cao, dẫn đến chi phí vận hành của nhà xe cũng tăng lên đáng kể. Mặc dù nhà xe đã cố gắng giữ ổn định giá vé trong suốt thời gian qua, nhưng để đảm bảo duy trì chất lượng dịch vụ, an toàn cho mỗi chuyến đi và sự thoải mái của khách hàng, nhà xe Hải Luân xin phép điều chỉnh lại giá vé.

Thông báo tăng giá vé của một nhà xe (Ảnh chụp màn hình).

Tương tự, nhà xe Phương Hồng Linh (từ TP.HCM đi các tỉnh khu vực Tây Nguyên) cũng thông báo giá vé các tuyến xe Limousine sẽ điều chỉnh tăng 20% so với giá hiện hành. Thời gian áp dụng từ ngày 8-3 đến khi có thông báo mới.

Các nhà xe thông báo tăng giá vé.

Một nhà xe ở khu vực phía bắc, nhà xe Hiền Hùng (di chuyển các tỉnh phía Bắc) cũng thông báo điều chỉnh giá vé tạm thời. Giá tăng 50.000/vé (áp dụng tất cả các tuyến).

Cũng theo nhà xe Hiền Hùng, do tình hình giá nhiên liệu tăng cao, nhà xe thông báo tăng giá vé tạm thời cho tới khi có thông báo trở lại.

Nhà xe phải niêm yết giá

Thông tư 36/2024 của Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và hoạt động của bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, điểm dừng xe trên đường bộ; quy định trình tự, thủ tục đưa bến xe, trạm dừng nghỉ vào khai thác. Theo đó, các nhà xe muốn thay đổi giá vé phải niêm yết mức giá cụ thể.

Theo quy định, nhà xe phải niêm yết mức giá của mình. Ảnh: TN

Căn cứ khoản 2 Điều 8 Thông tư 36/2024 quy định về các thông tin phải niêm yết của đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định cần đảm bảo niêm yết thông tin theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Thông tư 36/2024 cụ thể:

Niêm yết ở phía trên kính trước: tên bến xe nơi đi, tên bến xe nơi đến; chiều cao chữ tối thiểu 06 cm.

Niêm yết ở mặt ngoài hai bên thân xe hoặc hai bên cánh cửa xe: tên và số điện thoại của đơn vị kinh doanh vận tải với kích thước tối thiểu: chiều dài là 20 cm, chiều rộng là 20 cm; giá vé (giá cước) đã kê khai theo mẫu quy định (tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 36/2024).

Niêm yết ở trong xe: biển số đăng ký xe (biển kiểm soát xe), giá vé (giá cước) đã kê khai theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 36/2024/, hành trình chạy xe, dịch vụ phục vụ hành khách trên hành trình, khối lượng hành lý miễn cước, số điện thoại đường dây nóng của đơn vị kinh doanh vận tải, của Sở GTVT (này là Sở Xây dựng) nơi cấp phù hiệu.