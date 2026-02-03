Giá vé máy bay Tết tăng cao, nhiều gia đình 'quay xe' 03/02/2026 14:03

(PLO)- Vé máy bay trên nhiều đường bay trục khan hiếm, giá tăng cao khiến không ít gia đình buộc phải thay đổi kế hoạch về quê.

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, vé máy bay trên nhiều đường bay trục nhanh chóng rơi vào tình trạng khan hiếm, giá tăng cao. Tình trạng này tập trung ở các chặng từ TP.HCM, Hà Nội đi các tỉnh miền Trung và miền Bắc. Trước áp lực chi phí, không ít gia đình buộc phải chuyển sang tàu hỏa, ô tô cá nhân hoặc hoãn kế hoạch về quê.

Nhiều chặng bay kín chỗ, giá neo cao

Ghi nhận trên hệ thống bán vé của các hãng hàng không, trong giai đoạn cao điểm từ ngày 11 đến 15-2-2026 (tức 25-28 tháng Chạp) đến khoảng ngày 20 đến 22-2 (mùng 4 - 5 tháng Giêng), hàng loạt đường bay xuất phát từ TP.HCM đi miền Trung, miền Bắc rơi vào tình trạng kín chỗ.

Với Vietjet Air, các chuyến bay khởi hành từ TP.HCM - Hà Nội trong hai ngày 25 và 26 tháng Chạp đã bán hết vé. Những ngày cận Tết khác lượng chỗ trống còn lại rất hạn chế. Riêng chặng TP.HCM - Hà Nội vào các ngày 28-29 tháng Chạp đang được chào bán với mức giá khứ hồi khoảng 7-10 triệu đồng (đã bao gồm thuế, phí).

Tương tự, trên nhiều chuyến bay của Vietnam Airlines, vé hạng phổ thông chặng TP.HCM - Hà Nội gần như không còn. Vé phổ thông đặc biệt được niêm yết trên 5 triệu đồng/chiều, trong khi vé hạng thương gia tiệm cận 10 triệu đồng/chiều. Ở chặng TP.HCM - Vinh, vé phổ thông đã bán hết, hành khách chỉ còn lựa chọn các hạng vé có giá từ 5 triệu đồng/chiều trở lên.

Khảo sát giá vé máy bay sáng 3-2-2026. Ảnh chụp màn hình.

Đối với đường bay TP.HCM - Thanh Hóa, Vietjet Air đã bán hết vé trong giai đoạn 11 đến 15-2-2026. Vietnam Airlines cũng không còn vé trên chặng này từ ngày 10 đến 15-2-2026. Các chặng TP.HCM - Hải Phòng, Vinh ghi nhận tình trạng tương tự, với mặt bằng giá phổ biến 5-8 triệu đồng/vé tùy hạng.

Ở chiều ngược lại sau Tết, vé Hà Nội - TP.HCM chủ yếu chỉ còn hạng thương gia, giá phổ biến từ 8-10 triệu đồng/chiều. Theo các hãng hàng không, nguyên nhân chính là sự lệch chiều nhu cầu. Trước Tết, lượng khách từ miền Nam ra Bắc tăng cao; sau Tết, dòng khách quay lại TP.HCM dồn dập khiến cung - cầu mất cân đối. Nhiều chuyến bay có tỉ lệ lấp đầy trên 90% dù đã được tăng cường.

Giá vé máy bay tăng mạnh trở thành rào cản lớn với nhiều gia đình. Anh Lê Hoàng Nam (ngụ TP.HCM) cho biết gia đình anh dự định bay từ TP.HCM ra Thanh Hóa về quê ăn Tết, song giá vé khứ hồi cho một người đã lên tới 7-8 triệu đồng. Anh Nam chia sẻ: "Gia đình có 4 người, tổng tiền vé gần 30 triệu đồng, chưa kể chi phí đi lại ra sân bay. Với mức giá này, chúng tôi quyết định chuyển sang đi ô tô cá nhân để chủ động và tiết kiệm hơn".

Cùng chung hoàn cảnh, anh Trần Minh Quân (ngụ TP.HCM) cho biết gia đình anh đã phải điều chỉnh kế hoạch về quê đón tết do chi phí đi lại bằng đường hàng không quá cao. Theo anh Quân, chỉ riêng tiền vé máy bay đã chiếm phần lớn ngân sách dành cho dịp tết, chưa kể các khoản phát sinh khác. Gia đình anh cũng từng xem xét phương án di chuyển bằng tàu hỏa, song mức giá tăng cao trong dịp cao điểm cùng thời gian di chuyển kéo dài khiến lựa chọn này không phù hợp.

Sau khi cân nhắc nhiều yếu tố, gia đình anh quyết định không về quê trong dịp tết năm nay mà dời chuyến đi sang tháng 3, thời điểm chi phí đi lại “dễ chịu” hơn. Anh Quân cho hay, dù có phần tiếc nuối, song đây là phương án phù hợp nhất với điều kiện kinh tế và công việc hiện tại.

Giá vé máy bay dịp Tết Bính Ngọ tăng cao. Ảnh: THU TRINH.

Hãng tăng chuyến nhưng vẫn khó hạ nhiệt giá vé

Để đáp ứng nhu cầu đi lại, Vietnam Airlines cho biết đã chủ động tăng tải cung ứng khoảng 60.000 chỗ, tương đương gần 300 chuyến bay bổ sung từ ngày 9-2 đến 3-3-2026. Nguồn cung bổ sung tập trung trên các đường bay từ TP.HCM đến Hà Nội, Vinh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Đà Nẵng... Hãng cũng mở thêm các đường bay từ Hải Phòng đi Nha Trang, Cần Thơ, Buôn Ma Thuột để giảm áp lực cho các đường bay trục.

Tuy nhiên, Vietnam Airlines cảnh báo tình trạng lừa đảo bán vé máy bay có dấu hiệu gia tăng. Các đối tượng xấu thường lợi dụng tâm lý khan hiếm để rao bán vé giá rẻ trên mạng xã hội kèm cam kết ảo. Hãng khuyến nghị hành khách chỉ mua vé qua các kênh chính thức.

Tương tự, Vietjet cho biết đã triển khai mở bán thêm khoảng 390.000 chỗ, tương đương gần 1.800 chuyến bay bổ sung trong giai đoạn từ 2-2 đến 3-3-2026 (tức từ 15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng). Các chuyến bay tăng cường tập trung phục vụ chiều cao điểm trước Tết và các chặng bay chiều ngược lại sau Tết.

Việc bổ sung này giúp hành khách có thêm lựa chọn linh hoạt về thời gian và hành trình. Song song với việc tăng chuyến, Vietjet tiếp tục kế hoạch bổ sung tàu bay mới, mở rộng mạng đường bay trong nước và quốc tế nhằm nâng cao năng lực khai thác.

Ở diễn biến khác, Vietravel Airlines đã đưa đường bay TP.HCM - Vinh vào khai thác với tần suất dự kiến 3 chuyến/ngày, đồng thời lên kế hoạch mở thêm các đường bay nội địa đến Hải Phòng, Thanh Hóa... trong năm 2026.

Vietravel Airlines đã mở đường bay TP.HCM - Vinh phục vụ người dân dịp Tết Bính Ngọ. Ảnh: THU TRINH.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, trong giai đoạn từ ngày 23–28 tháng Chạp, nhiều chặng từ TP.HCM đi miền Trung và miền Bắc ghi nhận tỉ lệ đặt chỗ trên 90%. Ngược lại, chiều bay về TP.HCM trước Tết có tỉ lệ đặt chỗ thấp, dưới 35%, buộc các hãng phải khai thác nhiều chuyến bay rỗng để đảm bảo tàu bay quay đầu phục vụ chiều cao điểm.