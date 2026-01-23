Giá vé máy bay Tết chặng TP.HCM - Hà Nội khứ hồi 7-8 triệu đồng 23/01/2026 14:07

(PLO)- Vé Tết từ TP.HCM đi các tỉnh miền Trung, miền Bắc giai đoạn trước Tết ghi nhận tỉ lệ đặt chỗ rất cao, nhiều đường bay kín chỗ.

Theo Cục Hàng không, tính đến ngày 23-1, thị trường vận tải hàng không nội địa dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 ghi nhận nhu cầu đi lại tăng mạnh. Đặc điểm “lệch đầu” tiếp tục lặp lại như các năm trước, tập trung cao ở giai đoạn trước Tết theo chiều từ TP.HCM đi các tỉnh.

Trước Tết, nhiều đường bay kín chỗ

Cụ thể, trong giai đoạn trước Tết, đặc biệt từ ngày 23 đến 28 tháng Chạp, nhu cầu đi lại tập trung mạnh trên các đường bay từ TP.HCM đi miền Trung và miền Bắc. Tỉ lệ đặt chỗ trên nhiều đường bay đã vượt 80%.

Hàng loạt chặng ghi nhận mức 90-100%, thậm chí kín chỗ vào các ngày cao điểm. Có thể kể đến các đường bay TP.HCM đi Huế, Thanh Hóa, Vinh, Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Chu Lai, Đồng Hới.

Nhu cầu đi lại giữa TP.HCM với các tỉnh tăng cao dịp Tết. Ảnh: V.LONG

Ở chiều ngược lại, lượng khách từ các địa phương về TP.HCM trong giai đoạn này ở mức thấp. Nhiều chuyến bay có tỉ lệ đặt chỗ dưới 35%. Một số hãng phải khai thác chuyến bay ferry để bảo đảm vị trí máy bay cho giai đoạn cao điểm sau Tết.

Đối với các đường bay từ Hà Nội đi các tỉnh miền Trung và miền Nam trước Tết, tỉ lệ đặt chỗ nhìn chung vẫn còn thấp. Nhiều chặng như Hà Nội đi Buôn Ma Thuột, Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Cần Thơ chỉ đạt mức lấp đầy trung bình 30-60%.

Riêng chặng Hà Nội - Đồng Hới ghi nhận nhu cầu cao hơn. Trong ba ngày cao điểm từ 12 đến 15-2, tỉ lệ đặt chỗ trên chặng này đạt từ 88-100%.

Sau Tết, nhu cầu đảo chiều rõ rệt

Sau Tết Nguyên đán, đặc biệt trong giai đoạn từ mùng 3 đến mùng 6 Tết (21-25 tháng 2), nhu cầu đi lại đảo chiều rõ rệt. Lượng khách từ các địa phương quay lại TP.HCM tăng mạnh.

Tỉ lệ đặt chỗ trên nhiều đường bay phổ biến ở mức 80-100%. Nhiều chặng gần như kín chỗ, như Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Chu Lai, Vinh, Thanh Hóa, Huế, Hải Phòng về TP.HCM.

Với đường bay trục TP.HCM - Hà Nội, tình hình đặt chỗ nhìn chung vẫn còn dư địa. Mức cao chỉ xuất hiện cục bộ vào một số ngày sát Tết và sau Tết.

Cụ thể, chặng TP.HCM - Hà Nội trong các ngày 12 và 13-2-2026 đạt khoảng 85-88%. Ở chiều ngược lại, Hà Nội - TP.HCM trong các ngày 21 đến 23-2 đạt mức 80-96%.

Đại diện phòng vận tải hàng không cho biết các số liệu cho thấy nhu cầu vận tải hàng không dịp Tết Nguyên đán 2026 tiếp tục duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, nhu cầu phân bổ không đồng đều giữa các chiều bay.

Đặc điểm “lệch đầu” gây áp lực lớn cho công tác điều hành, bố trí máy bay và khai thác chuyến bay. Việc này làm phát sinh nhiều chuyến bay ferry, ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác của các hãng hàng không.

Mặc dù tổng năng lực cung ứng được duy trì ở mức cao, việc tăng tải cục bộ trên các đường bay nóng trong một số ngày cao điểm vẫn gặp nhiều thách thức. Nguyên nhân đến từ hạn chế về máy bay và điều kiện khai thác.

Cục Hàng không cho biết đang phối hợp với các hãng để tiếp tục bổ sung tải trên các đường bay có nhu cầu cao. Mục tiêu là vừa đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, vừa bảo đảm an toàn, thông suốt và hiệu quả trong cao điểm Tết.

Giá vé cao, khứ hồi 7-8 triệu đồng

Theo khảo sát của phóng viên, trong các ngày cao điểm trước Tết, giá vé phổ thông đặc biệt của Vietnam Airlines trên chặng TP.HCM - Hà Nội lên tới 5,3 triệu đồng mỗi chiều. Vé hạng thương gia có thời điểm gần 10 triệu đồng mỗi chiều.

Ở các ngày thấp điểm, giá vé cũng neo ở mức khoảng 3,7 triệu đồng mỗi chiều. Tính cả khứ hồi, chi phí mỗi hành khách dao động khoảng 7-8 triệu đồng cho chặng TP.HCM - Hà Nội.

Tương tự, các chặng bay từ TP.HCM đi Hà Nội, Vinh, Thanh Hóa, Quảng Trị, Huế đều ghi nhận mức cao. Giá vé khứ hồi thấp nhất cũng đã chạm ngưỡng 7-7,5 triệu đồng. Nhiều chặng có giá cao hơn, tùy thời điểm và hãng bay.