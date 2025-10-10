Giá vé máy bay Tết 2026 giảm, người dân bắt đầu 'săn vé' khung giờ đẹp 10/10/2025 14:28

(PLO)- Giá vé máy bay Tết 2026 giảm nhẹ so với đầu đợt mở bán mang đến cho hành khách thêm nhiều lựa chọn khung giờ bay thuận tiện và ưu đãi hấp dẫn từ các hãng hàng không.

Theo dự kiến, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026 người lao động sẽ được nghỉ 9 ngày (từ 14-2-2026 đến 22-2-2026). Với lịch nghỉ kéo dài, hành khách có thể chủ động sắp xếp công việc, đặt vé máy bay sớm để tránh tình trạng tăng giá, khan vé hoặc hết khung giờ bay đẹp vào cận Tết.

Giá vé giảm nhẹ

Khảo sát ngày 10-10 cho thấy, giá vé máy bay các chặng bay dịp Tết Nguyên đán 2026 đã giảm nhẹ so với thời điểm đầu mở bán, đặc biệt ở các tuyến TP.HCM - Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An và Thanh Hóa.

Tuy nhiên, theo chuyên gia đánh giá, giá vé vẫn biến động theo cung - cầu và nhiều chặng bay vẫn còn ghế trống tại thời điểm khảo sát.

Vé khứ hồi chiều chặng TP.HCM - Hà Nội (đi ngày 5-2-2026, về ngày 22-2-2026, tức từ 18 tháng Chạp đến mùng 6 Tết Âm lịch) của Vietnam Airlines dao động từ 4,6 – 8,4 triệu đồng (hạng phổ thông), trong khi Vietjet Air có mức giá thấp nhất từ 2,1 đồng - 6,4 triệu đồng (đã bao gồm thuế phí).

Cụ thể, chặng TP.HCM - Hà Nội vào 27 tháng Chạp, các chuyến bay Vietjet có giá thấp nhất hơn 3,5 triệu đồng/chiều (đã bao gồm thuế phí) giảm từ 200- 400 ngàn đồng so với thời điểm đầu mở bán, tương đương giá cùng thời điểm Tết năm 2025. Vietnam Airlines giá vé thấp nhấp 3,7 triệu đồng, giảm 300-500 ngàn đồng so với tuần đầu mở bán.

Giá vé máy bay được khảo sát sáng 10-10. Ảnh chụp màn hình.

Ở chiều ngược lại, trong ngày 18-2-2026 (mùng 2 tết), chặng Hà Nội - Phú Quốc của Vietnam Airlines có giá ghế phổ thông từ 3,9 triệu đồng. Còn với chuyến khứ hồi Hà Nội - TP.HCM ngày 29 tết, giá vé phổ thông khởi điểm từ 979.000 đồng/vé (chưa bao gồm thuế phí).

Ngoài ra, với chặng TP.HCM - Hải Phòng, giai đoạn bay từ 14 tháng Chạp chiều đi và 12 tết chiều về, Vietjet Air đang bán vé thấp nhất 1,5 - 5 triệu đồng (đã bao gồm thuế phí), Vietnam Airlines có giá 3,8 - 7,1 triệu đồng. Ở chặng TP.HCM - Vinh (Nghệ An), giá vé khứ hồi của Vietjet Air dao động từ 3,2 - 6,1 triệu đồng (đã bao gồm thuế phí).

Giá vé máy bay khứ hồi một số chặng bay dịp Tết Nguyên đán 2026 đã giảm nhẹ. Ảnh: CT.

Các chuyên gia dự báo, giá vé máy bay có thể tăng từ 20 - 50% khi càng gần Tết do nhu cầu di chuyển tăng mạnh. Vì vậy, hành khách được khuyến cáo nên đặt vé sớm, ưu tiên mua qua các kênh chính thống như website, ứng dụng của hãng hoặc đại lý, phòng vé được ủy quyền, đồng thời cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo, bán vé giả thường xuất hiện trong giai đoạn cao điểm.

Ưu đãi hấp dẫn từ các hãng bay

Các hãng hàng không trong nước hiện đã tung ra gần 6 triệu ghế phục vụ giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán 2026, nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển tăng mạnh của hành khách.

Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) dự kiến cung ứng hơn 3,5 triệu ghế trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế trong giai đoạn 2-2 đến 3-3-2026 (tức 15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng Âm lịch), tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng lượng ghế trên các đường bay trục như Hà Nội - TP.HCM tăng 18%, tuyến TP.HCM - Đà Nẵng tăng 9%, và các đường bay TP.HCM - Hải Phòng, Thanh Hóa, Huế tăng từ 9% đến 13% so với Tết 2025.

Hàng không tung ra gần 6 triệu ghế phục vụ giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: TT.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết, nhằm tăng thêm lựa chọn cho hành khách, hãng tiếp tục bố trí nhiều chuyến bay vào khung giờ tối muộn và sáng sớm. Các chuyến bay khung giờ đêm chiếm gần 20% tổng số chuyến toàn mạng, giúp tối ưu năng lực khai thác, giảm áp lực vào ban ngày. Cùng với việc tăng tải, Vietnam Airlines Group đã chủ động tăng cường nhân lực và dịch vụ mặt đất để hỗ trợ tối đa cho khách trong giai đoạn cao điểm.

Hãng hàng không Vietjet triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt cho các chuyến bay có lịch trình từ ngày 3-2-2026 đến 2-3-2026 (tức từ 16 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến 13 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Theo đó, giá vé từ TP.HCM đi Phú Quốc chỉ từ 610.000 đồng (chưa bao gồm thuế, phí). Các đường bay từ TP.HCM đi Đà Nẵng, Nha Trang, Buôn Ma Thuột… có giá từ 1 triệu đồng, trong khi vé các chặng TP.HCM - Hà Nội, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng… có giá từ 1,61 triệu đồng (chưa bao gồm thuế, phí).