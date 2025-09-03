Mở bán hơn 6 triệu vé máy bay tết Nguyên đán 2026, giá vé từ hơn 600 ngàn đồng 03/09/2025 15:04

(PLO)- Chuẩn bị cho dịp tết Nguyên đán 2026, hôm nay các hãng hàng không đồng loạt mở bán hơn 6 triệu vé máy bay phục vụ người dân.

Chuẩn bị cho cao điểm đi lại dịp Tết Nguyên đán 2026, các hãng hàng không đồng loạt tung ra hàng triệu ghế sớm nhằm đáp ứng nhu cầu của hành khách.

Cụ thể, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco) vừa mở bán hơn 3,5 triệu ghế cho giai đoạn từ ngày 2-2 đến 3-3-2026, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước.

Năng lực khai thác được tập trung vào các đường bay trục giữa Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM cùng những địa phương có nhu cầu lớn như Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, Huế, Quy Nhơn, Cam Ranh, Phú Quốc… Trong đó, ghế cung ứng trên đường bay Hà Nội - TP.HCM tăng gần 18%; TP.HCM - Đà Nẵng tăng gần 9%; còn các chặng TP.HCM đi Hải Phòng, Thanh Hóa, Huế tăng từ 9 - 13%.

Các hãng hàng không mở bán sớm hơn 6 triệu vé máy bay dịp tết Nguyên đán 2026. Ảnh: TT

Một điểm mới năm nay là tỉ trọng chuyến bay đêm chiếm khoảng 20% tổng số chuyến, góp phần giảm tải khung giờ ban ngày, đồng thời mang đến lựa chọn linh hoạt hơn cho hành khách.

Vé hiện được phân phối qua website, ứng dụng di động, phòng vé và hệ thống đại lý chính thức của Vietnam Airlines. Hãng cũng cho biết sẽ tiếp tục theo dõi nhu cầu thị trường để mở bán thêm các đợt kế tiếp, giúp người dân thuận tiện trong việc sắp xếp hành trình.

Trước đó, Vietjet cũng công bố mở bán khoảng 2,5 triệu vé Tết 2026, áp dụng cho giai đoạn từ 3-2 đến 2-3-2026. Giá vé nội địa khá đa dạng, từ 610.000 đồng cho chặng TP.HCM - Phú Quốc; từ 1 triệu đồng cho các chặng TP.HCM - Đà Nẵng, Nha Trang, Buôn Ma Thuột và từ 1,61 triệu đồng cho các đường bay đến Hà Nội, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng. Giá vé trên chưa bao gồm thuế, phí.

Ở chiều ngược lại, hãng tung nhiều vé từ 0 đồng, khuyến khích hành khách du xuân, khám phá các điểm đến mới. Ngoài ra, Vietjet còn mở bán vé Tết trên mạng bay quốc tế đến Úc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc cùng nhiều nước Đông Nam Á.

Với tổng cộng hơn 6 triệu ghế đã được tung ra thị trường, người dân có thêm nhiều lựa chọn sớm để lên kế hoạch di chuyển dịp Tết, đồng thời phản ánh sự chuẩn bị chủ động của các hãng hàng không trong việc phục vụ mùa cao điểm lớn nhất trong năm.