Thủ tướng Đức cảnh báo Nga về viễn cảnh an ninh hậu ngừng bắn ở Ukraine

(PLO)- Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói lực lượng gìn giữ hòa bình phương Tây có thể trấn áp quân Nga nếu vi phạm ngừng bắn, nhưng thừa nhận kịch bản còn xa.

Trả lời phỏng vấn đài truyền hình công ZDF ngày 16-12, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết theo các cam kết bảo đảm an ninh hậu ngừng bắn do Mỹ và châu Âu cung cấp cho Ukraine, lực lượng gìn giữ hòa bình phương Tây có thể trấn áp quân đội Nga trong một số trường hợp nhất định.

Tuy nhiên, ông Merz cũng nói thêm rằng đây vẫn là một viễn cảnh xa vời.

Khi được hỏi cụ thể về các đảm bảo an ninh khả dĩ mà Mỹ đã nêu trong các cuộc đàm phán tại Berlin (Đức) hôm 15-12 với Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky, ông Merz nói rằng các bên bảo lãnh sẽ phải có khả năng đẩy lùi lực lượng Nga nếu các điều khoản ngừng bắn bị vi phạm.

"Chúng tôi sẽ bảo đảm một vùng phi quân sự giữa các bên tham chiến. Cụ thể hơn, chúng tôi cũng sẽ hành động chống lại các cuộc xâm nhập và tấn công tương ứng từ phía Nga. Tuy nhiên, chúng ta chưa đến giai đoạn đó" - Thủ tướng Đức phát biểu.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh: AFP

"Việc người Mỹ đưa ra cam kết như vậy - bảo vệ Ukraine trong trường hợp ngừng bắn như thể đó là lãnh thổ NATO - theo tôi là một lập trường mới vô cùng đáng chú ý của Washington" - ông Merz nói.

Trả lời câu hỏi về việc Tổng thống Nga Vladimir Putin phản đối việc triển khai quân đội nước ngoài tại Ukraine, ông Merz nói: “Ông Putin đã nói 'không' với rất nhiều điều, nhưng đến một lúc nào đó, ông ấy cũng sẽ phải nói 'được'".

Liên quan tài sản Nga bị châu Âu phong tỏa, Thủ tướng Merz tin rằng có cơ hội "50/50" để đạt được thỏa thuận chung tại châu Âu về việc sử dụng các tài sản này nhằm tài trợ cho nỗ lực phòng thủ của Ukraine.

Ông Merz khẳng định đây là việc làm thiết yếu, vì Ukraine sẽ cần ngân sách hoạt động trong ít nhất 2 năm nữa sau khi gói viện trợ hiện tại của châu Âu kết thúc vào quý I năm 2026.

"Có những sự e ngại trên khắp châu Âu, và tôi hoàn toàn hiểu rõ những e ngại này. Tuy nhiên, nếu chúng ta không hành động ngay bây giờ và đưa ra quyết định có thể ngăn chặn đà tiến công của quân đội Nga, thì đến bao giờ chúng ta mới làm?" - ông Merz nói.

Thủ tướng Đức cho biết ông không ngạc nhiên trước lập trường đối với châu Âu trong Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Mỹ, vì nó phản ánh nhiều lời chỉ trích mà Phó Tổng thống JD Vance từng đưa ra trong bài phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich hồi đầu năm.