Thủ tướng Ba Lan: Mỹ yêu cầu EU ‘để yên’ khối tài sản đóng băng của Nga 17/12/2025 06:45

(PLO)- Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết Mỹ đề nghị châu Âu không động đến tài sản Nga đang bị phong tỏa, do lo ngại việc tịch thu có thể làm đổ vỡ đàm phán hòa bình với Moscow.

Ngày 15-12, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nói rằng Washington đã yêu cầu Liên minh châu Âu (EU) "để yên" các tài sản đang bị đóng băng của Nga, do lo ngại bất kỳ hành động tịch thu nào đối với số tiền này cũng có thể phá hỏng các cuộc đàm phán hòa bình với Moscow, theo hãng tin Wiadomości của Ba Lan.

Chia sẻ sau cuộc gặp giữa các nhà đàm phán Ukraine và Mỹ tại Berlin (Đức) vào ngày 15-12, Thủ tướng Tusk khẳng định có một sự khác biệt quan điểm "rất rõ ràng" giữa Washington và Brussels về vấn đề này.

"Mỹ đang nói rằng: 'Hãy để yên đối với những tài sản Nga'" - Thủ tướng Ba Lan thuật lại.

Theo ông Tusk, Washington lo ngại rằng nếu EU tịch thu số tiền đang bị phong tỏa, Nga sẽ giữ lập trường cứng rắn hơn trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. Ảnh: PAP

Đồng thời, ông cho biết phía Mỹ sẽ quan tâm tới việc sử dụng số tiền này theo một cách khác. Thủ tướng Ba Lan nói rằng Mỹ cũng có thể dùng một phần tài sản của Nga, nhưng chỉ sau khi đạt được thỏa thuận với Điện Kremlin, theo hãng tin PAP.

“Đôi khi có thể thấy người Mỹ vẫn tiếp cận vấn đề này theo lối kinh doanh… Thật khó để nói rằng tồn tại một lập trường thống nhất giữa châu Âu và Mỹ về vấn đề này,” quan chức Ba Lan kết luận.

Sau khi xung đột Nga - Ukraine leo thang vào tháng 2-2022, các nước phương Tây hậu thuẫn Kiev đã đóng băng khoảng 300 tỉ USD tài sản chủ quyền của Nga. Trong số đó, khoảng 246 tỉ USD đang nằm dưới sự kiểm soát của các quốc gia thành viên EU.

Các cuộc thảo luận về số tài sản bị phong tỏa này đã nóng lên trong nội bộ khối những tuần gần đây, sau khi Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đề xuất sử dụng nguồn tiền này để bảo lãnh cho một "khoản vay bồi thường" dành cho Ukraine.

Hãng tin Reuters ngày 16-12 dẫn lời các nhà ngoại giao EU cho biết các cuộc thảo luận của EU về cách sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa để tài trợ cho Ukraine đang đạt tiến triển.

Một nhà ngoại giao cấp cao của Đức nói với Reuters rằng diễn biến này là “đáng khích lệ”, khi hiện không còn khả năng các quốc gia phản đối kế hoạch có thể tập hợp đủ lực để tạo thành “thiểu số chặn”.

Vấn đề lớn nhất còn chờ các lãnh đạo EU giải quyết trong cuộc họp ngày 18-12 là yêu cầu của Bỉ: các nước khác trong khối 27 thành viên phải chia sẻ rủi ro tài chính nếu Nga thắng kiện Bỉ hoặc Euroclear tại các tòa án quốc tế.

Một trở ngại khác là yêu cầu của Pháp. Paris yêu cầu Ukraine chỉ nên dùng số tiền nhận được từ EU theo khoản vay bồi thường để mua thiết bị quốc phòng từ châu Âu, thay vì từ các nhà cung cấp khác như Mỹ.

Về phía Moscow, Nga đã gọi bất kỳ việc sử dụng nào đối với số tiền bị phong tỏa của họ là hành vi "trộm cắp". Hôm 12-12 vừa qua, Ngân hàng Trung ương Nga thông báo đã đệ đơn kiện yêu cầu Euroclear bồi thường 230 tỉ USD, đài RT đưa tin. Ngày 15-12 tòa án trọng tài Moscow đã thụ lý vụ kiện.