VIDEO: Cháy ngùn ngụt tại bến tàu ở Thái Lan, 10 xuồng cao tốc bị thiêu rụi 07/01/2026 09:11

(PLO)- Ít nhất 10 xuồng cao tốc bị cháy trụi sau khi hoả hoạn bùng phát ở bến tàu vịnh Chalong (Phuket, Thái Lan) từ lúc trời còn chưa sáng; ngọn lửa vẫn chưa được kiểm soát.

Ngày 7-1 xảy ra vụ cháy lớn tại bến tàu tại vịnh Chalong ở đông nam Phuket (Thái Lan), thiêu rụi ít nhất 10 xuồng cao tốc, buộc cảnh sát phải phong toả nhiều tuyến đường gần đó để dập lửa, tờ The Nation đưa tin.

Khoảng 4 giờ sáng 7-1 (giờ địa phương), Đồn Cảnh sát Chalong nhận được tin báo về một vụ cháy xảy ra trên hàng chục xuồng cao tốc neo đậu tại bến tàu vịnh Chalong.

Các lực lượng cứu hoả và cứu hộ đã nhanh chóng tới hiện trường, nỗ lực dập lửa, ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang các tàu thuyền khác đậu gần đó. Tuy nhiên, gió mạnh và địa hình phức tạp của cầu tàu đã cản trở hoạt động.

Video hoả hoạn ở bến tàu vịnh Chalong (Phuket, Thái Lan) sớm ngày 7-1. Nguồn: THE NATION

Cùng thời điểm trên, trang Facebook “Phuket Hotnews” chuyên cập nhật tin tức về hòn đảo du lịch này chia sẻ đoạn video cho thấy ngọn lửa dữ dội có vẻ bùng phát từ một chiếc thuyền máy neo đậu giữa một dãy tàu thuyền tại vịnh Chalong.

Ngọn lửa bốc lên tạo thành một vệt sáng lớn trên bầu trời đêm, có thể nhìn thấy từ xa, và số lượng thuyền bị hư hại nhanh chóng tăng lên nhanh.

Một xuồng cao tốc bị cháy trơ khung do hoả hoạn ở bến tàu vịnh Chalong (Phuket, Thái Lan) sớm ngày 7-1. Nguồn: KHAOSOD

Đến đầu giờ sáng cùng ngày, Trưởng Đồn Cảnh sát Chalong - Đại tá Surasak Jaidee cho biết đám cháy vẫn chưa được khống chế.

Chưa rõ nguyên nhân vụ cháy. Chưa có báo cáo về thương vong. The Nation cho biết ít nhất 10 xuồng cao tốc đã bị phá huỷ.

Nhiều xuồng cao tốc bị phá huỷ khung do hoả hoạn ở bến tàu vịnh Chalong (Phuket, Thái Lan) sớm ngày 7-1. Nguồn: KHAOSOD

Cảnh sát đang giám sát giao thông xung quanh bến tàu vịnh Chalong và khuyến cáo người dân nên tránh đi qua khu vực này nếu không có việc cần thiết nhằm giữ lối đi thông thoáng cho xe cứu hỏa và xe chở nước.