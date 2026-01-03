Thảm kịch cháy quán bar ở Thụy Sĩ khiến 40 người thiệt mạng: Đã xác định nguồn lửa 03/01/2026 06:17

(PLO)- Pháo sáng được cho là nguyên nhân gây ra vụ cháy tại quán bar của khu nghỉ dưỡng trượt tuyết cao cấp ở Thụy Sĩ ngay ngày đầu năm mới.

Ngày 2-1, các công tố viên nói rằng vụ cháy tại một quán bar thuộc khu nghỉ dưỡng trượt tuyết cao cấp ở Thụy Sĩ sau đêm Giao thừa nhiều khả năng là do các cây nến pháo sáng được cầm quá gần trần nhà, theo hãng tin Reuters.

Đám cháy tại quán bar Le Constellation, ở khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Crans-Montana (miền tây Thụy Sĩ) bùng phát giữa đám đông chủ yếu là những người trẻ đang mừng năm mới.

Vụ cháy đã khiến ít nhất 40 người thiệt mạng.

Bên ngoài địa điểm xảy ra vụ cháy tại quán bar Le Constellation ở thị trấn nghỉ dưỡng trượt tuyết Crans-Montana, Thụy Sĩ, ngày 1-1. Ảnh: AFP

Công tố viên địa phương Beatrice Pilloud nói rằng kết quả điều tra ban đầu cho thấy vụ cháy bắt nguồn từ các loại “nến phun” được giơ lên quá gần trần nhà.

“Các dấu hiệu đều cho thấy đám cháy khởi phát từ những cây nến đang cháy hoặc ‘đèn Bengal’ được gắn trên các chai champagne. Từ đó, ngọn lửa bùng phát nhanh, rất nhanh và lan rộng” - bà Pilloud nói tại cuộc họp báo ngày 2-1, đồng thời nhấn mạnh dù giả thuyết này rất có khả năng xảy ra, nhưng hiện vẫn chưa được xác nhận.

Theo bà Pilloud, cuộc điều tra cũng đang xem xét liệu lớp xốp cách nhiệt trên trần nhà có góp phần khiến đám cháy lan nhanh hay không.

Các bước điều tra tiếp theo sẽ làm rõ liệu có cá nhân nào phải chịu trách nhiệm hình sự do sơ suất hay không, theo vị công tố viên.

Người dân đặt hoa gần hiện trường vụ cháy tại quán bar Le Constellation ở thị trấn nghỉ dưỡng trượt tuyết Crans-Montana, Thụy Sĩ, ngày 1-1. Ảnh: MAXIME SCHMID / AFP

Trong khi đó, các điều tra viên hiện tập trung vào việc nhận dạng các thi thể bị cháy, đồng thời cảnh báo quá trình này rất nhạy cảm và sẽ cần thời gian.

Do mức độ bỏng quá nặng, giới chức Thụy Sĩ cho biết có thể phải mất vài ngày mới công bố đầy đủ danh tính những người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn. Con số chính thức hiện là 40 người chết và 119 người bị thương, trong đó nhiều trường hợp rất nghiêm trọng. Các quan chức nhấn mạnh đây chưa phải là số liệu cuối cùng.

“Nhiều người bị thương hiện vẫn đang giành giật sự sống” - người đứng đầu khu vực Valais, ông Mathias Reynard, nói tại cuộc họp báo.

Quan chức này cho biết khoảng 50 người bị thương đã được, hoặc sẽ được, chuyển tới các đơn vị điều trị bỏng tại các bệnh viện ở những nước châu Âu khác. Đức và Pháp nằm trong số các quốc gia đang điều trị cho một số nạn nhân.

Trong số những người bị thương, 113 người đã được xác định danh tính, gồm 71 người Thụy Sĩ, 14 người Pháp, 11 người Ý, 4 người Serbia, 1 người Bosnia, 1 người Bỉ, 1 người Ba Lan, 1 người Bồ Đào Nha và 1 người Luxembourg, cảnh sát trưởng Frederic Gisler cho biết tại cùng cuộc họp báo.