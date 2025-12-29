Cháy dữ dội viện dưỡng lão ở Indonesia, thương tâm 16 ông bà cụ thiệt mạng 29/12/2025 10:13

(PLO)- Vụ cháy tại viện dưỡng lão Manado Damai được dập tắt chỉ trong chưa đầy 1 giờ nhưng đã khiến 16 ông bà cụ thiệt mạng và ít nhất 3 người bị thương.

Tối 28-12 xảy ra hoả hoạn tại một viện dưỡng lão ở TP Manado (tỉnh Sulawesi Utara, Indonesia) khiến 16 ông bà cụ thiệt mạng, theo hãng thông tấn Indonesia Antara.

Ngọn lửa bùng phát lúc 20 giờ 36 phút tối 28-12 (giờ địa phương, tức 19 giờ 36 phút theo giờ Việt Nam) tại viện dưỡng lão Manado Damai ở TP Manado. Ba xe cứu hoả được huy động đã thành công dập lửa sau chưa đầy 1 giờ.

Đoạn phim do kênh truyền hình Metro TV ghi lại cho thấy ngọn lửa bùng cháy dữ dội trong ngôi nhà, nhuộm sáng cả bầu trời đêm, và cư dân dường như đang giúp một người lớn tuổi thoát khỏi tòa nhà đang cháy.

Kênh Metro TV đưa tin "Viện dưỡng lão bốc cháy, 16 người thiệt mạng" về vụ hoả hoạn ở TP Manado, Indonesia tối 28-12. Ảnh chụp màn hình: METRO TV

Vụ việc khiến ít nhất 16 người thiệt mạng, tất cả đều là các cụ ông, cụ bà sống trong cơ sở này, và ít nhất 3 người bị bỏng, theo Antara và Metro TV.

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ cháy, lực lượng cảnh sát đã lập tức được triển khai để phong toả hiện trường, hỗ trợ sơ tán nạn nhân cũng như ngăn chặn các vụ gây rối an ninh có thể xảy ra.

Đơn vị pháp y của Cảnh sát Sulawesi Utara đã tiến hành quy trình nhận dạng các nạn nhân thiệt mạng. Hoạt động điều tra tại hiện trường và thu thập thông tin từ các nhân chứng đang được tiến hành để xác định trình tự thời gian của sự cố và nguyên nhân gây cháy.

Ông Steaven Dandel – một quan chức cấp cao trong Indonesia – sáng 29-12 cho biết phương pháp so sánh DNA với các thành viên trong gia đình sẽ được sử dụng để nhận dạng nạn nhân, do việc nhận dạng bằng mắt thường là rất khó khi những thi thể đã bị biến dạng nặng do bỏng, theo Metro TV.

Ông Dandel lưu ý rằng ngay cả phương pháp xét nghiệm DNA trong các trường hợp nhất định cũng có thể khó khăn do một số cụ ông, cụ bà ở cơ sở này sống một mình mà không có người thân thích.

Đại diện truyền thông của Sở Cảnh sát Sulawesi Utara - Đại tá Alamsyah Hasibuan kêu gọi gia đình 16 ông bà cụ thiệt mạng trong vụ hoả hoạn chủ động liên hệ với cảnh sát để quá trình nhận dạng nạn nhân diễn ra nhanh chóng và chính xác.