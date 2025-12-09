Cháy tòa nhà 7 tầng ở Indonesia, 17 người thiệt mạng 09/12/2025 16:58

(PLO)- Hoả hoạn xảy ra tại tòa nhà 7 tầng ở thủ đô Jakarta (Indonesia) bắt nguồn từ pin, 17 người thiệt mạng và nhiều người vẫn còn mắc kẹt bên trong.

Ngày 9-12 xảy ra vụ cháy tại một tòa nhà 7 tầng ở thủ đô Jakarta (Indonesia), khiến 17 người thiệt mạng và vẫn còn một số người mắc kẹt bên trong, đài Kompas TV đưa tin.

Ngọn lửa đã được dập tắt trong khi công tác sơ tán vẫn tiếp tục, theo Kompas TV.

Trưởng Công an Khu vực Đô thị Jakarta - ông Kombes Susatyo Purnomo Condro cho biết vụ cháy xảy ra vào khoảng 15 giờ chiều 9-12 (giờ địa phương).

Theo ông Condro, vụ cháy ban đầu xảy ra ở tầng 1, khi đó các nhân viên đã nỗ lực dập lửa.

“Có pin ở tầng 1 bị cháy. Nhân viên đã cố dập lửa, nhưng đám cháy từ pin lan rộng vì tầng 1 là một trong những khu vực kho chứa” - ông Condro nói.

Hiện trường vụ cháy tòa nhà 7 tầng ở thủ đô Jakarta (Indonesia) ngày 9-12. Ảnh: X

Tòa nhà là văn phòng của Terra Drone Indonesia, đơn vị cung cấp máy bay không người lái (UAV) cho các hoạt động khảo sát trên không, phục vụ khách hàng trong nhiều lĩnh vực từ khai khoáng đến nông nghiệp.

Theo trang web của công ty, doanh nghiệp này nhận được nguồn vốn từ Terra Drone Corporation của Nhật.

Hình ảnh do Kompas TV phát sóng cho thấy hàng chục lính cứu hỏa đang nỗ lực đưa người mắc kẹt ra ngoài, và một số người khiêng các túi đựng thi thể ra khỏi tòa nhà.