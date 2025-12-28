Chiến sự Nga-Ukraine 28-12: Ngày ‘địa ngục’ ở thủ đô Kiev; Ukraine bác tuyên bố Nga kiểm soát các mặt trận chủ lực 28/12/2025 08:40

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang; Kiev trải qua "ngày địa ngục" khi hứng không kích kép, khiến thủ đô rung chuyển như động đất; Ukraine bác tuyên bố Nga kiểm soát các mặt trận chủ lực.

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang, thủ đô Kiev rung chuyển “như động đất”.

Toàn cảnh ngày "địa ngục" ở Kiev, thủ đô rung chuyển như động đất

Ngày 27-12, thủ đô Kiev (Ukraine) trải qua một trong những đợt tấn công "kép" khốc liệt nhất bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV), kéo dài hơn 10 giờ đồng hồ, khiến hạ tầng năng lượng thiệt hại nặng nề và nhiều dân thường thương vong, theo tờ The Kyiv Independent.

Đợt tấn công bắt đầu lúc 2 giờ sáng (giờ địa phương) với hàng loạt tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, tên lửa đạn đạo Iskander và tên lửa hành trình Kalibr trút xuống thủ đô.

Còi báo động không kích vang rền suốt 10 tiếng và chỉ dứt lúc 11 giờ trưa, trước khi một đợt tấn công bằng UAV khác bồi thêm vào buổi trưa.

Hiện trường thủ đô Kiev hứng đòn không kích ngày 27-12. Ảnh: TELEGRAM

Theo Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky, đợt tấn công trong đêm có khoảng 500 UAV và 40 tên lửa, khiến thủ đô Kiev mất điện diện rộng.

Cập nhật từ Cảnh sát Kiev, vụ tấn công khiến ít nhất 32 người bị thương (gồm 2 trẻ em) và 2 người thiệt mạng (một người đàn ông lớn tuổi tại quận Dniprovskyi và một người tại thị trấn Bila Tserkva).

"Khi cứ ngỡ đêm kinh hoàng đã qua, chúng tôi lại bị đánh thức bởi một tiếng nổ khủng khiếp lúc 8 giờ sáng. Mảnh vỡ và kính vương vãi khắp mặt đường. Thật sự kiệt quệ về mặt cảm xúc" - chị Tetiana Donets, một cư dân Kiev kể lại khoảnh khắc tên lửa đánh trúng tòa nhà lân cận.

Thị trưởng Kiev - ông Vitali Klitschko cho biết các mảnh vỡ tên lửa và UAV đã gây cháy tại nhiều tòa chung cư cao tầng. Nghiêm trọng hơn, hệ thống sưởi ấm cho 1/3 thủ đô (khoảng 4.000 tòa nhà dân cư) đã bị cắt đứt giữa mùa đông giá rét.

Tập đoàn dầu khí quốc gia Naftogaz xác nhận một cơ sở sản xuất khí đốt và nhà máy nhiệt điện của họ đã trúng hỏa lực.

"Rõ ràng các cuộc tấn công này được lên kế hoạch thực hiện vào thời điểm nhiệt độ giảm sâu. Đối phương đang cố lợi dụng thời tiết băng giá và nhu cầu tiêu thụ đạt đỉnh để vô hiệu hóa hệ thống" - ông Serhii Koretskyi, CEO của Naftogaz nhận định.

“Mọi thứ bỗng bay tứ tung xung quanh tôi. Thật kinh hoàng, cảm giác như một trận động đất vậy. Họ oanh tạc chúng tôi suốt cả đêm. Tôi nghe thấy tiếng nổ liên tục” - bà Liubov Chernenko, 73 tuổi kể lại.

Trước diễn biến leo thang, Quân đội Ba Lan thông báo đã khẩn cấp điều động tiêm kích để bảo vệ không phận, đề phòng các tình huống bất ngờ từ đợt tấn công quy mô lớn sát biên giới.

Nga chưa bình luận về các vụ không kích ở Kiev.

Ông Putin tuyên bố kiểm soát các mặt trận chủ lực, Ukraine bác bỏ

Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga ngày 27-12 xác nhận lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn hàng loạt UAV của Ukraine chỉ trong vài giờ.

Theo thông báo chính thức từ Bộ Quốc phòng Nga, trong đêm 27-12, các hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ tổng cộng 43 UAV của Ukraine tại không phận nhiều khu vực khác nhau chỉ trong vòng 3 giờ đồng hồ.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

"Trong khoảng thời gian từ 20 giờ đến 23 giờ ngày 27-12 (giờ Moscow), lực lượng phòng không trực chiến đã bắn hạ 43 UAV của Ukraine. Cụ thể: 15 chiếc tại tỉnh Rostov, 6 chiếc tại tỉnh Volgograd, 6 chiếc tại tỉnh Kursk, 4 chiếc tại bán đảo Crimea, 4 chiếc tại tỉnh Lipetsk, 3 chiếc tại tỉnh Belgorod; các tỉnh Vladimir, Kaluga và Moscow mỗi nơi 1 chiếc, và 2 chiếc bị bắn hạ trên không phận Biển Azov" - trích tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga.

Ở một diễn biến liên quan, trong chuyến thăm một sở chỉ huy của Nhóm tác chiến hỗn hợp, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có những nhận định về tình hình chiến sự.

Tổng thống Putin nói rằng Nga đã giành quyền kiểm soát TP Hulyaipole (Nga gọi là Gulyaipole) của tỉnh Zaporizhia và điều này mở ra những triển vọng thuận lợi cho một cuộc tấn công tiếp theo.

“Việc các đơn vị xung kích của Tập đoàn quân số 5 chiếm được TP Gulyaipole là kết quả tất yếu, có được nhờ công tác tỉ mỉ của các chỉ huy và bộ tham mưu, cũng như quá trình huấn luyện kỹ lưỡng, toàn diện cho binh sĩ nhằm thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Nhịp độ tiến công cao của các đơn vị thuộc Cụm tác chiến Hướng Đông cho phép chúng ta tiếp tục tiến lên, giải phóng tỉnh Zaporizhia” - ông Putin nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Nga cũng ghi nhận hiệu quả tác chiến của Nhóm tác chiến Trung tâm trong việc đẩy lùi lực lượng Ukraine gần TP Pokrovsk.

"Như tôi đã từng đề cập, việc kiểm soát các thành phố Pokrovsk và Myrnohrad tạo điều kiện thuận lợi để củng cố đà tấn công và giành quyền kiểm soát hoàn toàn Donetsk” - ông Putin khẳng định.

Bên cạnh đó, ông Putin cho biết việc thiết lập vùng đệm an ninh dọc biên giới Nga - Ukraine đang diễn ra thuận lợi, và Lực lượng Vũ trang Nga đang tiến quân dọc theo toàn bộ chiến tuyến tại Donbass và tỉnh Zaporizhia.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Quá trình thiết lập vùng đệm an ninh tại các khu vực biên giới thuộc tỉnh Sumy, Kharkiv và Dnepropetrovsk cũng đang đạt được những tiến triển khả quan, TASS đưa tin.

Lên tiếng về thông tin này, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 27-12 khẳng định tuyên bố của Nga về việc kiểm soát được các thành phố tiền tuyến Myrnohrad (tỉnh Donetsk) và Huliaipole (tỉnh Zaporizhia) là không đúng sự thật.

Quân đội Ukraine thừa nhận tình hình tại cả hai khu vực nói trên là “khó khăn”, song nhấn mạnh các hoạt động phòng thủ vẫn đang được duy trì và tiếp diễn, theo The Kyiv Independent.