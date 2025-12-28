Ông Zelensky: Tình báo Kiev nói Nga đang lên âm mưu liên quan chuyện bầu cử Ukraine 28/12/2025 05:51

(PLO)- Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cảnh báo Nga đã chuẩn bị kế hoạch tuyên bố bầu cử Ukraine gian lận, dù Kiev mới bắt đầu các bước chuẩn bị.

Ngày 27-12, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky dẫn nguồn tin tình báo cho biết trong khi Kiev mới bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống thì Moscow đã lên kế hoạch tuyên bố cuộc bỏ phiếu này là gian lận, tờ The Kyiv Independent đưa tin.

Thông tin này được ông Zelensky chia sẻ với báo giới vào ngày 27-12, trên chuyến bay tới Mỹ để gặp Tổng thống Donald Trump. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông nắm được nội dung này từ báo cáo mới nhất của Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine ngay trong ngày.

Theo ông Zelensky, để thực hiện âm mưu này, bước đi đầu tiên của Nga sẽ là yêu cầu cho phép công dân Ukraine đang sinh sống tại Nga và các vùng lãnh thổ Ukraine bị Nga kiểm soát được tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống, cũng như trong một cuộc trưng cầu dân ý tiềm năng về thỏa thuận hòa bình.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: TELEGRAM

Tuy nhiên, theo ông Zelensky, đây thực chất là bước chuẩn bị để Moscow có cớ cáo buộc rằng những cử tri này không được tiếp cận bỏ phiếu đầy đủ, từ đó phủ nhận tính hợp pháp của kết quả bầu cử.

Cũng trong ngày 27-12, ông Zelensky khẳng định với các phóng viên rằng ông đã "sẵn sàng về mặt chính trị" cho cuộc bầu cử và không hề "cố giữ ghế", nhưng điều kiện tiên quyết là Ukraine phải nhận được những đảm bảo an ninh vững chắc từ phương Tây.

Hiện tại, Kiev đang tiến hành các bước chuẩn bị cơ bản cho một cuộc bầu cử tiềm năng trong tương lai, bao gồm cả việc cập nhật danh sách cử tri.

"Phải có một bầu trời an toàn và an ninh được đảm bảo trên khắp lãnh thổ của chúng tôi, ít nhất là trong thời gian diễn ra bầu cử hoặc trưng cầu dân ý" - ông Zelensky nhấn mạnh.

Nga chưa lên tiếng về thông tin trên.

Trước đó, Moscow từng nhiều lần đặt nghi vấn về tính chính danh của ông Zelensky do ông không tổ chức bầu cử sau khi nhiệm kỳ 5 năm chính thức kết thúc vào năm ngoái.

Đáp trả, Kiev khẳng định Hiến pháp không cho phép tổ chức bầu cử trong bối cảnh thiết quân luật - lệnh vốn được áp dụng kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt.

Theo The Kyiv Independent, vấn đề bầu cử đã được đưa ra thảo luận như một phần của thỏa thuận hòa bình hoặc ngừng bắn mà Ukraine đang đàm phán với Mỹ.

Tuy nhiên, việc tổ chức bỏ phiếu tại các vùng lãnh thổ bị Nga kiểm soát và cho hàng triệu người Ukraine tị nạn ở nước ngoài đang làm phức tạp hóa tiến trình này.