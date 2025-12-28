Ông Lavrov: Ukraine và châu Âu không sẵn sàng đàm phán 28/12/2025 05:41

(PLO)- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc rằng Kiev và châu Âu không sẵn sàng đàm phán mang tính xây dựng, trong khi Moscow vẫn cam kết hợp tác với Mỹ để tìm kiếm giải pháp hoà bình cho vấn đề Ukraine.

Trong bài trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS hôm 27-12, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc Ukraine và các đối tác châu Âu của Kiev không sẵn sàng cho các cuộc đàm phán mang tính xây dựng để chấm dứt chiến sự Nga-Ukraine.

“Chúng tôi nhận thấy rằng chính quyền [Tổng thống Ukraine Volodymyr] Zelensky và những người đứng sau họ ở châu Âu không hề thể hiện bất kỳ sự sẵn sàng nào cho các cuộc đàm phán mang tính xây dựng” - ông Lavrov nói.

Ông Lavrov nhắc lại cáo buộc Moscow rằng Kiev đang “khủng bố dân thường và tiến hành các hành động phá hoại nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự” của Nga, ám chỉ các cuộc tấn công của Ukraine vào các khu vực gần biên giới, cũng như sâu trong lãnh thổ Nga.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Ukraine và châu Âu chưa lên tiếng sau cáo buộc này từ phía Ngoại trưởng Nga.

Trước đó, Ukraine nhiều lần tuyên bố rằng nước này tấn công vào các địa điểm quân sự, cùng nhiều cơ sở lọc dầu với lý do ngành công nghiệp dầu khí cung cấp cho Moscow nguồn tiền để tiếp tục chiến đấu với Kiev.

Cũng trong bài phỏng vấn, ông Lavrov cho biết Nga “đánh giá cao những nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhóm của ông ấy nhằm đạt được một giải pháp hòa bình” cho vấn đề Ukraine.

“Chúng tôi cam kết tiếp tục hợp tác với các nhà đàm phán Mỹ để phát triển các thỏa thuận bền vững nhằm giải quyết tận gốc nguyên nhân của cuộc xung đột” - ông Lavrov nói.

TASS chưa công bố toàn bộ nội dung trả lời phỏng vấn của ông Lavrov. Toàn văn bài phỏng vấn sẽ được đăng trong trưa 28-12.

Ngày 24-12, ông Zelensky đã trình bày với các nhà báo một kế hoạch 20 điểm mà Ukraine đang thảo luận trong các cuộc đàm phán tại Mỹ. Nội dung nổi bật của kế hoạch là tổ chức bầu cử tổng thống ở Ukraine; Ukraine sẽ không có vũ khí hạt nhân, được đảm bảo an ninh tương tự Điều 5 của Hiến chương Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và sẽ gia nhập Liên minh châu Âu (EU), cùng các cam kết tái thiết hậu chiến.

Tổng thống Ukraine cũng thừa nhận Kiev và Washington vẫn chưa hoàn toàn thống nhất quan điểm về các vấn đề lãnh thổ, vốn là trở ngại lớn nhất trong các cuộc đàm phán hòa bình.

Hôm 26-12, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nói rằng kế hoạch do Ukraine đưa ra khác xa những gì Moscow và Washington đang thảo luận. Phát ngôn này cho thấy những bất đồng sâu sắc còn tồn tại giữa hai bên xung đột Nga-Ukraine.