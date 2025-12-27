Tên lửa Kinzhal, Iskander, Kalibr ồ ạt dội vào thủ đô Kiev 27/12/2025 08:40

(PLO)- Thủ đô Kiev rung chuyển rạng sáng 27-12 khi bị dội loạt tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, trước thềm thượng đỉnh Trump-Zelensky tại Mỹ.

Rạng sáng 27-12 (giờ địa phương), thủ đô Kiev đã trở thành mục tiêu của một đợt tấn công dữ dội từ phía Nga, với sự tham gia của cả tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, hãng Reuters và tờ The Kyiv Independent đưa tin.

Theo các kênh giám sát địa phương, Nga đã phóng nhiều tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, 4 tên lửa đạn đạo Iskander cùng loạt tên lửa hành trình Kalibr nhằm vào thủ đô Ukraine.

Phóng viên tờ The Kyiv Independent có mặt tại hiện trường cho biết nhiều tiếng nổ lớn vang lên khắp Kiev, trong khi các vụ nổ cũng được ghi nhận tại tỉnh Kiev lân cận.

Tại thị trấn Brovary và các khu vực xung quanh, cách trung tâm Kiev khoảng 20 km về phía đông bắc, đã xảy ra tình trạng mất điện sau các đòn tấn công.

Hiện trường một vụ tấn công vào thủ đô Kiev hồi cuối tháng 11. Ảnh: Ukraine's State Emergency Service/Telegram

Theo Reuters, các hệ thống phòng không khu vực đã được kích hoạt và tham gia đánh chặn mục tiêu ngay trong nội đô. Nhiều kênh Telegram không chính thức cũng liên tục cập nhật thông tin về các vụ nổ.

Trong khi đó, Không quân Ukraine cảnh báo mối đe dọa từ máy bay không người lái và tên lửa của Nga vẫn đang tiếp diễn tại nhiều khu vực trên cả nước.

Tính đến hiện tại, chưa có thêm thông tin chi tiết về thiệt hại hay thương vong.

Nga chưa lên tiếng về thông tin trên.

Đợt tấn công mới nhất diễn ra trước thềm cuộc gặp quan trọng dự kiến giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Mỹ vào ngày 28-12. Cuộc gặp nhằm bàn thảo và thống nhất các chi tiết của một thỏa thuận hướng tới chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài gần 4 năm.