Nga: Kế hoạch hòa bình của Ukraine hoàn toàn khác của Mỹ 27/12/2025 08:10

(PLO)- Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho rằng kế hoạch hòa bình do Ukraine đưa ra khác xa phương án Nga-Mỹ đang thảo luận, nhấn mạnh cần bám sát khuôn khổ đã đạt được tại thượng đỉnh Trump-Putin ở TP Anchorage (Alaska).

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov khẳng định kế hoạch hòa bình mà Ukraine đưa ra hoàn toàn khác biệt so với nội dung mà Nga và Mỹ đang cùng xây dựng, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Chia sẻ trong chương trình 60 Minutes ngày 26-12, ông Ryabkov cho biết Ukraine đã phổ biến một kế hoạch giải quyết xung đột có nội dung khác xa với những gì Moscow và Washington đang thảo luận.

Nhà ngoại giao Nga chỉ ra sự mâu thuẫn từ phía Kiev: “Chúng tôi đã ghi nhận các thông tin về một kế hoạch 20 điểm trên truyền thông Ukraine. Chúng tôi nhận thấy rằng phương án này khác biệt hoàn toàn so với 27 điểm mà chúng tôi đã và đang thảo luận với Mỹ trong những tuần gần đây, bắt đầu từ đầu tháng 12”.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. Ảnh: TASS

“Vì vậy, hiện nay cần tiến hành phân tích kỹ lưỡng kết quả các cuộc gặp tại Florida. Tuy nhiên, ý chí chính trị nhằm tuân thủ khuôn khổ đã được xác lập tại thượng đỉnh Trump-Putin ở TP Anchorage (bang Alaska, Mỹ) là điều mang tính nền tảng và bắt buộc đối với chúng tôi. Nếu vượt ra ngoài khuôn khổ này, thỏa thuận sẽ không chỉ thiếu ổn định mà còn không thể đạt được bất kỳ thỏa thuận nào" - ông Ryabkov nói.

Đề cập tiến trình đàm phán, ông Ryabkov cho hay phía Mỹ đã đồng ý rằng khuôn khổ được xác lập tại Anchorage là nền tảng cần tập trung và cụ thể hóa khuôn khổ đó.

Ukraine và Mỹ chưa bình luận về phát ngôn của ông Ryabkov.

Ngày 24-12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công bố dự thảo kế hoạch hoà bình 20 điểm cho cuộc chiến với Nga và cho biết dự thảo này là kết quả của các cuộc trao đổi giữa phái đoàn Mỹ-Ukraine.

Bản kế hoạch gồm 20 điểm của Ukraine bao trùm nhiều vấn đề, từ các bảo đảm an ninh mà Kiev mong muốn, cho đến những cam kết tái thiết đất nước bị tàn phá nặng nề từ chiến tranh. Ông Zelensky cũng thừa nhận Ukraine và Mỹ vẫn chưa đạt được đồng thuận hoàn toàn về các vấn đề lãnh thổ, vốn là trở ngại lớn nhất trong các cuộc đàm phán hòa bình.

Cùng ngày 26-12, Điện Kremlin xác nhận đã diễn ra một cuộc điện đàm giữa các quan chức Nga và Mỹ, đồng thời cho biết hai bên nhất trí tiếp tục duy trì đối thoại, đài RT đưa tin.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov, cuộc trao đổi được tiến hành theo chỉ đạo của Tổng thống Nga Vladimir Putin, sau khi Moscow hoàn tất việc phân tích các tài liệu do đặc phái viên kinh tế hàng đầu của Nga, ông Kirill Dmitriev, mang về từ Mỹ.

Ông Peskov cho biết ông Yuri Ushakov - Trợ lý Tổng thống Nga - cùng một số quan chức Nhà Trắng đã tham gia cuộc điện đàm, song không tiết lộ thêm chi tiết.