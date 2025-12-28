Ông Zelensky cấp tập tham vấn châu Âu trước thềm gặp ông Trump 28/12/2025 06:22

(PLO)- Trước cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky tăng tốc tham vấn đồng minh châu Âu, khi thủ đô Kiev vừa hứng không kích dữ dội.

Ngay trước thềm cuộc gặp quan trọng với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã có loạt cuộc tham vấn cấp cao với các đồng minh phương Tây, sau khi thủ đô Kiev hứng đòn không kích dữ dội, theo hãng tin AFP.

Ngày 27-12, trên hành trình tới tại bang Florida (Mỹ) để gặp Tổng thống Trump, Tổng thống Zelensky đã có chặng dừng chân tại Canada. Tại đây, ông đã có cuộc hội đàm trực tiếp với Thủ tướng Canada Mark Carney.

Ngay sau đó, thông qua một cuộc hội đàm trực tuyến, nhà lãnh đạo Ukraine đã thông báo tình hình chiến sự cho các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU), NATO và châu Âu. Thủ tướng Đức Friedrich Merz xác nhận các nhà lãnh đạo đã bày tỏ "sự ủng hộ toàn diện" đối với Kiev trong cuộc họp này.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky hội đàm cùng Thủ tướng Canada Mark Carney và họp trực tuyến với các lãnh đạo châu Âu. Ảnh: TELEGRAM

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen sau đó chia sẻ trên mạng xã hội rằng khối này hoan nghênh các bước đi hướng tới "một nền hòa bình công bằng và bền vững, bảo đảm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine".

Về phía Ukraine, ông Zelensky nói rằng cuộc oanh tạc mới nhất của Nga cho thấy Moscow không hề có ý định chấm dứt chiến dịch quân sự đặc biệt đã phát động từ tháng 2-2022.

Đồng quan điểm, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định vụ tấn công mới nhất vào Kiev đã phơi bày "quyết tâm của Nga trong việc kéo dài cuộc chiến do chính Moscow khởi xướng".

Thủ tướng Canada Mark Carney cũng cho rằng các động thái quân sự mới nhất của Nga càng nhấn mạnh sự cấp thiết của việc phương Tây phải sát cánh cùng Ukraine.

"Chúng ta có các điều kiện cho một nền hòa bình công bằng và bền vững, nhưng điều đó đòi hỏi một nước Nga có thiện chí. Sự nguy hiểm mà chúng ta chứng kiến đêm qua cho thấy việc chúng ta sát cánh cùng Ukraine quan trọng đến mức nào" - ông Carney phát biểu.

Nga chưa bình luận về các vụ không kích ở Kiev. Moscow cáo buộc Ukraine và các nước châu Âu đang cố gắng "phá hoại" kế hoạch hoà bình do Mỹ làm trung gian.

Để gia tăng áp lực trên chiến trường, ngày 27-12, Nga tuyên bố đã kiểm soát thêm hai thị trấn ở miền Đông Ukraine là Myrnograd và Guliaipole.

Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra cảnh báo cứng rắn: "Nếu chính quyền tại Kiev không muốn giải quyết vấn đề này một cách hòa bình, chúng tôi sẽ giải quyết mọi vấn đề trước mắt bằng biện pháp quân sự".