Ông Putin tuyên bố sẽ giải quyết bằng quân sự nếu Ukraine không chọn con đường hòa bình 28/12/2025 05:54

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo Nga sẽ hoàn thành mọi nhiệm vụ đặt ra bằng biện pháp quân sự, cho rằng Ukraine không hề vội vàng chấm dứt xung đột bằng biện pháp hòa bình.

Ngày 27-12, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Nga sẽ hoàn thành mọi nhiệm vụ đặt ra bằng biện pháp quân sự nếu Ukraine không muốn giải quyết xung đột bằng con đường hòa bình, theo hãng thông tấn TASS.

“Nếu chính quyền Kiev không muốn giải quyết vấn đề một cách hòa bình, thì trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt, chúng tôi sẽ hoàn thành tất cả các nhiệm vụ trước mắt bằng biện pháp quân sự” - ông Putin nói tại một cuộc họp được tổ chức ở một sở chỉ huy của chiến dịch quân sự đặc biệt.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một cuộc họp ngày 27-12. Ảnh: VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG NGA

Ông Putin nói rằng Nga nhận thấy Ukraine không hề vội vàng chấm dứt xung đột bằng biện pháp hòa bình.

“Chúng tôi thấy rằng ngay cả đến hôm nay, các lãnh đạo ở Kiev vẫn không vội giải quyết cuộc xung đột này bằng con đường hòa bình. Tôi đã nói điều này cách đây một năm trong bài phát biểu tại Bộ Ngoại giao” - nhà lãnh đạo Nga nói thêm.

Liên quan tình hình chiến trường, Tổng thống Putin nói rằng Nga đã giành quyền kiểm soát TP Hulyaipole (Nga gọi là Gulyaipole) của tỉnh Zaporizhzhia và điều này mở ra những triển vọng thuận lợi cho một cuộc tấn công tiếp theo.

“Việc các đơn vị xung kích của Tập đoàn quân số 5 chiếm được TP Gulyaipole là kết quả tất yếu, có được nhờ công tác tỉ mỉ của các chỉ huy và bộ tham mưu, cũng như quá trình huấn luyện kỹ lưỡng, toàn diện cho binh sĩ nhằm thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Nhịp độ tiến công cao của các đơn vị thuộc Cụm tác chiến Hướng Đông cho phép chúng ta tiếp tục tiến lên, giải phóng tỉnh Zaporizhzhia” - ông Putin nhấn mạnh.

Ukraine chưa bình luận về các phát ngôn của ông Putin.

Bình luận của tổng thống Nga được đưa ra trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump để thảo luận về dự thảo kế hoạch hòa bình 20 điểm nhằm chấm dứt xung đột.

Trong cuộc gặp này, ông Zelensky được cho là sẽ tập trung vào các bảo đảm an ninh của Mỹ cho Ukraine, việc quản lý nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và quyền kiểm soát lãnh thổ Donbass.