Myanmar khởi động tổng tuyển cử sau 5 năm chính biến 28/12/2025 16:04

(PLO)- Myanmar tổ chức đợt bầu cử giai đoạn một của cuộc tổng tuyển cử, đánh dấu cuộc bầu cử toàn quốc đầu tiên sau 5 năm biến động chính trị kể từ cuộc chính biến năm 2020.

Myanmar đã khởi động cuộc tổng tuyển cử đa đảng năm 2025, với giai đoạn đầu tiên được tổ chức vào ngày 28-12, theo báo Global New Light of Myanmar.

Theo kế hoạch, tổng tuyển cử sẽ diễn ra 3 giai đoạn: giai đoạn 2 vào ngày 11-1-2026, và giai đoạn 3 vào ngày 25-1.

Cuộc bầu cử được tổ chức tại 692 đơn vị bầu cử trên toàn quốc, với khoảng 5.000 ứng cử viên thuộc 57 đảng phái chính trị tranh cử vào Hạ viện (Pyithu Hluttaw), Thượng viện (Amyotha Hluttaw) và nghị viện các bang, vùng.

Kết quả bầu cử sẽ xác định các nghị sĩ của Quốc hội Liên bang và nghị viện cấp bang, vùng. Sau đó, Quốc hội Liên bang mới sẽ bầu tổng thống, người có trách nhiệm thành lập chính phủ mới.

Một điểm bầu cử ở TP Yangon trong giai đoạn đầu của cuộc tổng tuyển cử, ngày 28-12. Ảnh: Lillian Suwanrumpha/AFP

Ủy ban Bầu cử Liên bang cho biết đã thiết lập 21.517 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc phục vụ cuộc tổng tuyển cử.

Khác với các kỳ bầu cử trước, chính quyền Naypyidaw lần đầu áp dụng hệ thống bầu cử hỗn hợp MMP và máy bỏ phiếu điện tử của quốc gia này. Hệ thống MMP kết hợp giữa hình thức đa số đơn giản và đại diện theo tỉ lệ, theo Global New Light of Myanmar.

Bộ Thông tin Myanmar cho biết công dân nước này ở nước ngoài đã tiến hành bỏ phiếu sớm tại các đại sứ quán và lãnh sự quán. Các đoàn quan sát bầu cử từ một số quốc gia cũng đã có mặt tại Myanmar để theo dõi tiến trình bầu cử.

Cuộc tổng tuyển cử gần nhất của Myanmar được tổ chức vào tháng 11-2020. Người đứng đầu chính quyền Naypyidaw hiện nay Thống tướng Min Aung Hlaing.