CHÙM ẢNH: Đài Loan diễn tập ứng phó sau vụ đâm dao đẫm máu ở ga tàu điện ngầm 27/12/2025 07:47

Ngày 26-12, Đài Loan (Trung Quốc) đã tổ chức diễn tập an ninh cường độ cao ở ga tàu điện ngầm nhằm tăng cường khả năng ứng phó sau vụ tấn công bằng dao và bom xăng khiến 15 người thương vong cách đó một tuần, theo hãng thông tấn Đài Loan CNA.

Cuộc diễn tập được tổ chức tại Ga Toà Thị chính Đài Bắc vào 1 giờ chiều 26-12. Nội dung diễn tập là có một cuộc tấn công (giả định) khi hai đối tượng ném bom xăng trong nhà ga, gây thương tích cho nhiều người ở nhiều mức khác nhau, trước khi tiến tới quầy vé và tiếp tục tấn công bừa bãi những người có mặt ở hiện trường.

Chính quyền địa phương đã tổ chức họp khẩn sau khi nhận được thông tin về một vụ tấn công (giả định). Sau đó, loạt tin nhắn cảnh báo sơ tán bằng tiếng Trung và tiếng Anh được gửi tới người dân trong bán kính 0,5 km quanh nhà ga.

Diễn tập ứng phó tấn công bạo lực tại Ga Toà Thị chính Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) hôm 26-12. Ảnh: gov.taipei (Toà Thị chính Đài Băc)

Người dân được yêu cầu giữ bình tĩnh, tuân theo hướng dẫn tại chỗ và nhanh chóng rời khỏi hiện trường đến khu vực an toàn. Tin nhắn cũng nhấn mạnh rằng đây là một cuộc “huấn luyện, diễn tập”.

Cảnh sát đã khống chế nghi phạm và phối hợp cùng các lực lượng chức năng sơ tán người dân và sơ cấp cứu cho những người bị thương.

Thị trưởng Đài Bắc Tưởng Vạn An đã thị sát cuộc diễn tập, cho biết mục đích của hoạt động này là đảm bảo an toàn cho người dân, rà soát toàn diện các cơ chế phòng thủ và ứng phó hiện tại, và liên tục xem xét những lĩnh vực cần cải thiện.

Ông Tưởng dành lời khen ngợi cao nhất cho các lực lượng tham gia diễn tập, đồng thời tiết lộ rằng sự kiện hôm nay chỉ là sự khởi đầu. Hai cuộc diễn tập tương tự sẽ diễn ra trong nửa cuối tháng 1-2026 và trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Vụ tấn công bằng dao và bom xăng ở Ga trung tâm Đài Bắc tối 19-12 khiến 3 nạn nhân thiệt mạng và 11 người bị thương. Khi bị truy bắt, nghi phạm Trương Văn nhảy xuống từ toà nhà gần hiện trường và tử vong. Đây là một trong những vụ tấn công ngẫu nhiên đẫm máu nhất tại hệ thống tàu điện ngầm ở Đài Bắc kể từ năm 2014.

Theo kết quả điều tra của giới chức Đài Bắc, Trương đã lên kế hoạch và chuẩn bị cho vụ tấn công này từ tháng 4-2024 và tiến hành tấn công các nạn nhân ngẫu nhiên mà người này bắt gặp ở nhà ga.

Diễn tập ứng phó tấn công bạo lực tại Ga Toà Thị chính Đài Bắc hôm 26-12. Ảnh: gov.taipei (Toà Thị chính Đài Băc)

Diễn tập ứng phó tấn công bạo lực tại Ga Toà Thị chính Đài Bắc hôm 26-12. Ảnh: gov.taipei (Toà Thị chính Đài Băc)

Diễn tập ứng phó tấn công bạo lực tại Ga Toà Thị chính Đài Bắc hôm 26-12. Ảnh: gov.taipei (Toà Thị chính Đài Băc)

Diễn tập ứng phó tấn công bạo lực tại Ga Toà Thị chính Đài Bắc hôm 26-12. Ảnh: gov.taipei (Toà Thị chính Đài Băc)

Diễn tập ứng phó tấn công bạo lực tại Ga Toà Thị chính Đài Bắc hôm 26-12. Ảnh: gov.taipei (Toà Thị chính Đài Băc)