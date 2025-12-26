Trung Quốc: Mỹ đang 'đẩy nhanh nguy cơ chiến tranh' khi bán vũ khí cho Đài Loan 26/12/2025 06:59

(PLO)- Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Trương Hiểu Cương cho rằng việc Mỹ tiếp tục phê duyệt bán vũ khí cho Đài Bắc là hành động "bội ước" và đang "đẩy nhanh nguy cơ chiến tranh" trên eo biển Đài Loan.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc - Đại tá Trương Hiểu Cương hôm 25-12 chỉ trích việc Mỹ phê duyệt gói vũ khí trị giá hơn 11 tỉ USD cho chính quyền Đài Bắc, cho rằng việc này đang “đẩy nhanh nguy cơ chiến tranh” ở eo biển Đài Loan, theo trang tin Channel News Asia.

Trong cuộc họp báo thường kỳ, ông Trương cáo buộc phía Mỹ “bội ước cam kết, leo thang việc bán vũ khí cho Đài Loan và tăng cường sự chấp nhận Đài Loan”, cho rằng các động thái này “làm gia tăng thêm sự kiêu ngạo và đẩy nhanh nguy cơ chiến tranh ở eo biển Đài Loan”.

Ông Trương cáo buộc Mỹ đang “can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của Trung Quốc và gửi tín hiệu sai lầm nghiêm trọng tới các lực lượng ly khai đòi độc lập của Đài Loan, làm suy yếu nghiêm trọng hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan”.

Ông Trương kêu gọi Mỹ ngừng mọi “hành động khiêu khích” và sửa chữa “hành động sai trái” của mình, cũng như “hiểu rõ tính nhạy cảm cao của vấn đề Đài Loan, nghiêm túc tuân thủ nguyên tắc ‘một Trung Quốc’ và ba tuyên bố chung Trung-Mỹ”.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc - Đại tá Trương Hiểu Cương. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG TRUNG QUỐC

Tuần trước, Mỹ đã công bố thương vụ bán vũ khí trị giá 11,1 tỉ USD cho Đài Loan, gói vũ khí lớn nhất từ ​​trước đến nay của Washington dành cho vùng lãnh thổ này.

Chỉ một ngày sau, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bày tỏ sự giận dữ, cho rằng thương vụ này “xâm phạm nghiêm trọng hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan”. Bắc Kinh yêu cầu Washington chấm dứt ngay lập tức các thỏa thuận tương tự.

Cũng trong cuộc họp báo ngày 25-12, ông Trương tuyên bố quân đội nước này sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức để thống nhất với vùng lãnh thổ này và không loại trừ kịch bản sử dụng vũ lực, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Ông Trương tuyên bố quân đội Bắc Kinh “sẽ không ngừng nỗ lực chống lại các hoạt động ly khai và thúc đẩy thống nhất đất nước” và sẽ tăng cường áp lực hơn nữa trước các “hành động khiêu khích” theo hướng đưa Đài Loan trở thành một quốc gia độc lập “cho đến khi đất nước hoàn toàn thống nhất”.

Ông Trương cũng kêu gọi chính quyền Đài Bắc do đảng Dân tiến lãnh đạo hãy đối diện thực tế, tuân thủ xu hướng hiện hành và từ bỏ hoàn toàn các mưu đồ ly khai, cũng như chấm dứt các hành vi mà Bắc Kinh cho là “khiêu khích và kích động chiến tranh”.

Ông Trương cũng chỉ trích việc một số cơ quan truyền thông quốc tế cố tình gieo rắc “nỗi lo sợ chiến tranh” và lan truyền các suy đoán mà ông mô tả là “vô căn cứ” về các động thái của quân đội nước này, cho rằng việc này là hoàn toàn vô ích và chỉ làm suy yếu hoà bình, ổn định trên eo biển Đài Loan.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức để thống nhất đất nước một cách hòa bình với sự chân thành và cố gắng tối đa, nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ hứa sẽ từ bỏ việc sử dụng vũ lực, và chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện mọi biện pháp cần thiết” - ông Trương nói.

Mỹ và Đài Loan chưa lên tiếng sau các chỉ trích này của đại diện Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

Từ đầu tháng 12, Trung Quốc đã tiến hành nhiều cuộc tập trận quân sự, tuần tra hàng hải và hàng không quy mô lớn quanh đảo Đài Loan. Giới phân tích quốc tế cho rằng đây là các nỗ lực của Bắc Kinh gây sức ép lên chính quyền Đài Bắc.

Bên cạnh căng thẳng Trung-Mỹ liên quan vấn đề Đài Loan, quan hệ giữa Trung Quốc với Nhật cũng trong giai đoạn “mùa đông dài” sau tuyên bố hồi tháng 11 của Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi. Tại Quốc hội Nhật, bà Takaichi nói rằng việc Bắc Kinh tấn công Đài Loan có thể khiến Tokyo kích hoạt động thái đáp trả bằng quân sự.