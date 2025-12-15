Trung Quốc trừng phạt cựu Tham mưu trưởng Nhật liên quan vấn đề Đài Loan 15/12/2025 12:21

(PLO)- Trung Quốc vừa áp các biện pháp trừng phạt đối với ông Shigeru Iwasaki, cựu Tham mưu trưởng Liên quân Lực lượng Phòng vệ Nhật, với cáo buộc “cấu kết với các lực lượng ly khai” ở Đài Loan (Trung Quốc).

Ngày 15-12, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này đã áp các biện pháp trừng phạt đối với ông Shigeru Iwasaki, cựu Tham mưu trưởng Liên quân Lực lượng Phòng vệ Nhật, với cáo buộc “cấu kết với các lực lượng ly khai” ở Đài Loan (Trung Quốc), tờ South China morning Post đưa tin.

Động thái này diễn ra sau khi Bắc Kinh hồi tháng 3 đã gửi công hàm phản đối Tokyo về việc bổ nhiệm ông Iwasaki, một tướng không quân bốn sao đã nghỉ hưu, làm cố vấn danh dự cho Viện Hành chính Đài Loan - cơ quan hành chính cao nhất của chính quyền Đài Bắc.

Ông Shigeru Iwasaki, cựu Tham mưu trưởng Liên quân Lực lượng Phòng vệ Nhật. Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, các biện pháp trừng phạt bao gồm việc phong tỏa toàn bộ tài sản động sản, bất động sản và các loại tài sản khác của ông Iwasaki tại Trung Quốc.

Tuyên bố cũng nêu rõ các tổ chức và cá nhân tại Trung Quốc bị cấm thực hiện giao dịch, hợp tác hoặc bất kỳ hoạt động nào khác với ông Iwasaki.

Ngoài ra, ông Iwasaki bị cấm xin thị thực hoặc nhập cảnh vào Trung Quốc đại lục, Hong Kong và Macau.

“Ông Shigeru Iwasaki đã công khai cấu kết với các lực lượng ly khai ‘Đài Loan độc lập’, vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc một Trung Quốc và tinh thần của 4 văn kiện chính trị giữa Trung Quốc và Nhật, can thiệp nghiêm trọng vào công việc nội bộ của Trung Quốc, đồng thời gây tổn hại nghiêm trọng đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc” - tuyên bố nêu rõ.

Các biện pháp trừng phạt có hiệu lực từ ngày 15-12.

Nhật chưa bình luận về động thái của Trung Quốc.

Việc trừng phạt ông Iwasaki được công bố trong bối cảnh căng thẳng giữa Bắc Kinh và Tokyo leo thang sau những phát ngôn của Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi về Đài Loan.

Ngày 7-11, phát biểu trước quốc hội Nhật, bà Takaichi nói rằng nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan, điều đó có thể cấu thành một “tình huống đe dọa sự tồn vong” đối với Nhật - hàm ý rằng quân đội Nhật có thể được triển khai để can thiệp.

Những phát biểu này đã khiến Bắc Kinh phẫn nộ, và Trung Quốc nhiều lần yêu cầu bà Takaichi rút lại phát ngôn cũng như tái khẳng định lập trường trước nay của Nhật về Đài Loan có trong các văn kiện đã ký với Trung Quốc.

Trong những tuần gần đây, bà Takaichi đã hạ giọng, nhưng vẫn chưa rút lại các phát ngôn trên.