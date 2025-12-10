Campuchia-Thái Lan cùng lên tiếng về thương vong của nhau; Trung Quốc mong muốn hai bên kiềm chế 10/12/2025 09:42

(PLO)- Giao tranh biên giới Thái Lan - Campuchia tiếp tục leo thang, hai bên đều nói đối phương chịu thương vong lớn.

Tình hình giao tranh biên giới Campuchia - Thái Lan vẫn tiếp diễn.

Hai bên đều nói đối phương chịu thương vong lớn

Bộ Tư lệnh Quân khu 2 Thái Lan báo cáo giao tranh dữ dội dọc biên giới Thái Lan - Campuchia trong ngày 9-12, tờ Nation Thailand đưa tin.

Bộ này cho biết trong khoảng thời gian từ 9 giờ đến 17 giờ, quân đội Campuchia mở nhiều đợt tấn công mạnh vào lực lượng Thái Lan, với phạm vi giao tranh lan rộng và cường độ ngày càng tăng.

Binh sĩ Thái bị thương sau vụ đụng độ giữa quân đội Thái Lan và Campuchia tại khu vực biên giới tranh chấp ở tỉnh Sisaket (Thái Lan) ngày 7-12. Ảnh: Royal Thai Army

Theo báo cáo, phía Campuchia đã sử dụng bệ phóng loạt rocket BM-21 khoảng 125 lần, tương đương khoảng 5.000 quả đạn, đồng thời triển khai máy bay không người lái (UAV) cảm tử tại 33 vị trí, nhắm vào các căn cứ và điểm phòng thủ của Thái Lan trên nhiều hướng.

Các khu vực chính bị tấn công gồm: Chong An Ma (Campuchia gọi là An Ses) và Chong Bok ở tỉnh Ubon Ratchathani; Thiang Ta Mok ở Si Sa Ket; và khu vực Chong Khana - Prasat Ta Kwai ở Surin. Quân đội Thái Lan cho biết đã đáp trả bằng hỏa lực tương xứng.

Tình hình vẫn căng thẳng trên toàn tuyến biên giới Campuchia-Thái Lan. Do các trận đánh ác liệt những ngày qua, Thái Lan cho biết đã có 4 binh sĩ thiệt mạng và 68 binh sĩ bị thương.

Thái Lan nói phía Campuchia được cho là có 61 người thiệt mạng.

Phần mình, giới chức quốc phòng Campuchia cho biết các đơn vị quân đội Thái Lan đã chịu thương vong nặng nề trong các cuộc đụng độ biên giới gần đây.

Tờ Khmer Times dẫn một sĩ quan quân đội cấp cao của Campuchia rằng lực lượng Thái Lan “tổn thất đáng kể” về nhân lực trong các đợt giao tranh mới đây.

Phía Phnom Penh bác bỏ báo cáo của Quân khu 2 Thái Lan - trong đó khẳng định 61 binh sĩ Campuchia thiệt mạng ngày 9-12 - là “chiến tranh tâm lý”. Vị quan chức nhấn mạnh Bộ Quốc phòng Campuchia “không phản hồi những số liệu bịa đặt”.

Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết đã có 7 dân thường thiệt mạng và 20 người bị thương trong các cuộc giao tranh biên giới.

Trung tướng Maly Socheata - người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia. Ảnh: AKP

Ngày 9-12, phía Campuchia nói rằng lực lượng Thái Lan hiện đang mở rộng các đợt tấn công sang nhiều khu vực khác thuộc các tỉnh Preah Vihear, Oddar Meanchey, Banteay Meanchey, Battambang và Pursat dọc biên giới.

Trung tướng Maly Socheata - người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia - khẳng định các đòn đánh của Phnom Penh chỉ giới hạn ở các mục tiêu quân sự ở Thái Lan, theo thông tấn xã Campuchia AKP.

Thái Lan rắn chuyện làm hòa với Campuchia

Ngày 9-12, Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow chia sẻ với hãng Reuters rằng việc đe dọa áp thuế không nên được sử dụng để gây sức ép buộc Bangkok mở lại đàm phán với Campuchia và chấm dứt giao tranh mới bùng phát dọc biên giới, nhấn mạnh rằng chính Campuchia phải là bên hạ nhiệt xung đột.

“Chúng tôi cho rằng không nên sử dụng thuế quan để gây áp lực lên Thái Lan nhằm quay lại tiến trình đối thoại. Cần tách bạch quan hệ Thái Lan - Campuchia khỏi vấn đề đàm phán thương mại” - ông Sihasak nói.

Ông Sihasak nói tình hình hiện tại giữa hai nước không phù hợp cho hòa giải thông qua bên thứ ba, khẳng định Phnom Penh phải thể hiện thiện chí và chủ động trước.

“Nếu phía bên kia thực sự muốn chấm dứt xung đột, chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe điều họ muốn nói. Điều Campuchia cần làm là dừng những gì họ đang làm và tuyên bố rằng họ đã sẵn sàng đối thoại” - ông Sihasak nhấn mạnh.

Campuchia chưa lên tiếng về thông tin trên.

Trung Quốc lên tiếng

Ngày 9-12, Trung Quốc kêu gọi Thái Lan và Campuchia kiềm chế, tránh để xung đột biên giới leo thang, đồng thời cam kết “đóng vai trò mang tính xây dựng” nhằm hạ nhiệt căng thẳng.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn. Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO TRUNG QUỐC

Tại cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cho biết Trung Quốc - với tư cách là người bạn và láng giềng của cả hai nước - “tha thiết mong muốn” Thái Lan và Campuchia kiềm chế.

Ông kêu gọi hai bên chủ động tiến lại gần nhau và tránh mọi bước đi có thể khiến căng thẳng trầm trọng thêm.

Người phát ngôn nói thêm rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục “đóng vai trò mang tính xây dựng theo cách của mình” để hỗ trợ giảm căng thẳng và thúc đẩy hạ nhiệt tình hình dọc biên giới.