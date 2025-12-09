Ông Trump lên tiếng về giao tranh biên giới Thái Lan-Campuchia 09/12/2025 07:59

Ngày 8-12, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông kỳ vọng Campuchia và Thái Lan “tôn trọng đầy đủ” các cam kết ngừng bắn sau khi giao tranh tái bùng phát dọc biên giới của hai nước láng giềng Đông Nam Á, hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ.

“Tổng thống Trump quyết tâm duy trì việc chấm dứt bạo lực và kỳ vọng chính phủ Campuchia và Thái Lan thực hiện trọn vẹn cam kết chấm dứt xung đột” - vị quan chức nói, đề nghị không nêu tên.

Thái Lan và Campuchia chưa bình luận về thông tin trên.

(Từ trái sang) Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại lễ ký tuyên bố chung hòa bình ngày 26-10 ở Malaysia. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Thái Lan cho biết các tiêm kích của nước này đã tấn công Campuchia trong ngày 8-12 nhằm làm suy yếu năng lực quân sự của đối phương.

Mỗi bên đều đổ lỗi cho nhau về việc khởi phát giao tranh đêm 7-12, khiến 1 binh sĩ Thái Lan và 4 dân thường Campuchia thiệt mạng.

Campuchia cáo buộc Thái Lan thực hiện “những hành vi tàn nhẫn”, nhấn mạnh rằng phía Campuchia không đáp trả. Trong khi đó Bangkok nói rằng các cuộc không kích của nước này diễn ra sau khi Phnom Penh điều động vũ khí hạng nặng và bố trí lại các đơn vị tác chiến dọc biên giới.

Theo Reuters, đợt giao tranh lần này là dữ dội nhất kể từ tháng 7 - thời điểm chứng kiến những cuộc đụng độ nghiêm trọng nhất trong lịch sử gần đây của hai nước khiến ít nhất 48 người thiệt mạng và 300.000 người phải sơ tán trước khi Mỹ và ASEAN làm trung gian cho một thoả thuận ngừng bắn.

Ngày qua, Thái Lan đã sơ tán 438.000 dân tại 5 tỉnh biên giới, còn giới chức Campuchia nói hàng trăm nghìn người đã được đưa đến nơi an toàn. Quân đội Thái Lan cho biết 18 binh sĩ bị thương và chính phủ Campuchia báo cáo 9 dân thường bị thương.

Căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia đã nóng lại từ tháng trước. Thái Lan đình chỉ việc thực hiện thỏa thuận hòa bình với Campuchia sau khi một binh sĩ Thái Lan bị thương nặng vì mìn mà Bangkok cho rằng Campuchia mới rải.

Campuchia phủ nhận việc rải mìn, còn Thái Lan tuyên bố sẽ không thực thi các điều khoản ngừng bắn cho đến khi Campuchia xin lỗi.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 8-12 nói rằng chính phủ Thái Lan sẽ làm mọi điều cần thiết để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và sẽ không đối thoại với Campuchia.

Ông Anutin cũng lưu ý rằng Thái Lan không còn xem xét vai trò trung gian của Tổng thống Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.

Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết lực lượng Campuchia bị tấn công dồn dập nhưng vẫn tuân thủ thoả thuận ngừng bắn và không đáp trả.

“Campuchia kêu gọi cộng đồng quốc tế mạnh mẽ lên án các hành vi vi phạm của Thái Lan, đồng thời yêu cầu Thái Lan chịu hoàn toàn trách nhiệm về những hành động gây hấn trắng trợn này” - theo tuyên bố của bộ này.

Quân đội Thái Lan ngày 8-12 nói rằng Campuchia đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) thả bom xuống các căn cứ và bắn pháo phản lực BM-21 gắn trên xe tải về phía khu dân cư của Thái Lan .

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim kêu gọi kiềm chế và duy trì các kênh liên lạc.

“Giao tranh tái bùng phát có nguy cơ phá vỡ những nỗ lực công phu nhằm ổn định quan hệ” - ông Anwar viết trên X.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi Thái Lan và Campuchia kiềm chế và tránh leo thang thêm, người phát ngôn của ông cho biết, đồng thời nói thêm: “Liên Hợp Quốc sẵn sàng hỗ trợ mọi nỗ lực nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực”.