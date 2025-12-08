Campuchia chỉ trích truyền thông Thái Lan đẩy nóng tình hình biên giới; Thái Lan cảnh báo diễn biến đáng ngại đêm nay 08/12/2025 19:47

(PLO)- Căng thẳng biên giới Thái Lan-Campuchia tiếp tục nóng trong chiều 8-12; Bangkok tuyên bố sẽ tiếp tục hoạt động quân sự cho đến khi Phnom Penh thực sự thay đổi quan điểm và chọn con đường hòa bình thực chất; Campuchia cho rằng mạng xã hội và truyền thông Thái Lan đưa không đúng sự thực về tình hình biên giới.

Căng thẳng biên giới Thái Lan-Campuchia tiếp tục leo thang đáng ngại trong chiều 8-12.

Thái Lan nói Campuchia sắp phóng pháo phản lực BM-21

Chiều 8-12, Quân khu 2 Thái Lan cảnh báo rằng lực lượng Campuchia có thể phóng pháo phản lực BM-21 vào lãnh thổ Thái Lan trong đêm nay và tuyên bố sẽ ngăn chặn, đáp trả với toàn bộ sức mạnh, theo tờ Khaosod.

“Đã nhận được thông tin từ các nguồn đáng tin cậy: Tối nay, lực lượng Campuchia được dự đoán sẽ sử dụng dàn pháo BM-21 để bắn vào lãnh thổ Thái Lan, với mục đích rõ ràng là gây thương vong và thiệt hại tài sản” - theo tuyên bố của Quân khu 2.

“Họ có khả năng lợi dụng điều kiện ban đêm - thời điểm gây khó khăn cho công tác giám sát - nhằm gieo rắc sự sợ hãi trong cộng đồng dân cư tại các khu vực biên giới” - tuyên bố cho biết thêm.

Quân khu 2 cho biết sẽ “ngăn chặn, phòng ngừa và đáp trả mối đe dọa này bằng toàn bộ sức mạnh và năng lực tối đa”.

Người dân Thái Lan ở gần biên giới với Campuchia di dời do căng thẳng bùng phát ngày 8-12. Ảnh: NATION

Cũng trong chiều nay, quân đội Thái Lan cho biết lực lượng miền Đông của nước này đã triển khai xe thiết giáp chở quân M113 gần khu vực Ban Nong Ya Kaeo – Nong Chan (Thái Lan, giáp huyện Ou Bei Choan của Campuchia).

Quân đội cho biết các binh sĩ Thái Lan đang vượt hàng rào kẽm gai để “giành lại chủ quyền của Thái Lan” tại tỉnh Sa Kaeo.

Trong khi đó, Quân khu 1 Thái Lan cho biết lực lượng do đơn vị này chỉ huy đang thực thi nhiệm vụ tại 3 khu vực gồm Ban Khlong Phaeng, Ban Nong Ya Kaeo và Ban Nong Chan.

Quân khu 1 thông tin rằng phía Campuchia đã chống trả từng đợt bằng súng cối và súng máy.

Đến 17 giờ chiều 8-12 (giờ địa phương), Quân khu 1 thông báo đơn vị đặc nhiệm số 12 đã kiểm soát xong mục tiêu tại Ban Pairachan (đối diện Nong Ya Kaeo). Sau đó, lực lượng tiếp tục triển khai dây kẽm gai theo kế hoạch tác chiến.

Trong diễn biến mới nhất, Bộ Ngoại giao Thái Lan chiều 8-12 đã tổ chức họp báo, cáo buộc Campuchia vi phạm các thỏa thuận ngừng bắn và khơi mào các hành động thù địch mới dọc tuyến biên giới tranh chấp. Bộ này nói rằng căng thẳng mới nhất ở biên giới đã làm 1 binh sĩ Thái Lan thiệt mạng và 8 binh sĩ bị thương.

Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow cáo buộc Campuchia vi phạm mọi thỏa thuận trước đây, bao gồm thỏa thuận ngừng bắn và Tuyên bố chung ký tại Kuala Lumpur vào tháng 10. Ông Sihasak khẳng định lập trường và hoạt động quân sự của Thái Lan sẽ tiếp tục "cho đến khi Campuchia thực sự thay đổi quan điểm và chọn con đường hòa bình thực chất".

Campuchia bác các cáo buộc

Trước đó, cũng trong ngày 8-12, bà Maly Sochhea, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia bác cáo buộc của Quân khu 1 Thái Lan rằng Campuchia điều động vũ khí hạng nặng dọc biên giới, theo tờ Thmey Thmey.

Bà Maly Sochhea - người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia. Ảnh: THMEY THMEY

“Lực lượng Campuchia không hề tiến hành bất kỳ hoạt động nào vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và tuyên bố chung về hòa bình giữa Campuchia và Thái Lan, như những gì mạng xã hội và truyền thông Thái Lan nêu ra” - bà Maly nhấn mạnh.

Bộ Quốc phòng Campuchia tái khẳng định cam kết kiên định trong việc tôn trọng và thực thi đầy đủ, nghiêm ngặt thỏa thuận ngừng bắn cùng tuyên bố chung về hòa bình giữa hai nước.

Theo người phát ngôn, hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ ở mọi cấp độ, nhằm tìm kiếm các cơ chế hợp tác thực chất để thúc đẩy hòa bình, ổn định giữa hai quốc gia, cũng như nhanh chóng đưa tình hình trở lại bình thường.

Bà Maly nhấn mạnh rằng quân đội Thái Lan đã sử dụng tiêm kích F-16, đạn khói độc, pháo phòng không và nhiều loại vũ khí hạng nặng, tấn công ồ ạt vào lãnh thổ có chủ quyền của Campuchia.

Người phát ngôn cũng nhắc lại rằng trong toàn bộ vụ việc, lực lượng Campuchia vẫn chưa đáp trả, tuyệt đối tuân thủ tinh thần tôn trọng và thực thi thỏa thuận ngừng bắn cũng như Tuyên bố chung về hòa bình giữa Campuchia và Thái Lan.

Theo Bộ Quốc phòng Campuchia, tính đến chiều 8-12, có 4 dân thường Campuchia thiệt mạng, 9 người bị thương và hàng chục nghìn người phải di dời do pháo kích của Thái Lan.

Thái Lan chưa bình luận về thông tin từ phía Campuchia.