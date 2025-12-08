Biên giới Thái Lan-Campuchia: Ông Anutin, ông Hun Sen họp khẩn tướng quân đội và an ninh hai bên 08/12/2025 12:39

(PLO)- Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Hun Sen đã huỷ toàn bộ lịch trình trong sáng 8-12 để điều hành việc ứng phó trước căng thẳng đang tái bùng phát dọc biên giới.

Sau khi xung đột biên giới tái bùng phát vào sáng sớm 8-12, các nhà lãnh đạo hàng đầu của cả hai nước đã huỷ các lịch trình định trước để tập trung chỉ đạo xử lý các tình huống mới phát sinh.

Thủ tướng Thái Lan Charnvirakul Anutin đã huỷ chuyến thăm tới vùng biên Thái Lan-Campuchia – dự kiến diễn ra trong sáng 8-12. Thay vào đó, ông Anutin đã triệu tập các quan chức an ninh và ngoại giao cấp cao tới họp khẩn tại Toà nhà Chính phủ, theo tờ The Nation và tờ Thai Rath.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: THAIRATH

Thành phần tham gia cuộc họp có Thứ trưởng Quốc phòng - Đại tướng Nattapol Nakphanit, Ngoại trưởng Sihasak Phuangketkeow, Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Thái Lan (RTA) - Tướng Pana Klaewplodthuk, người đứng đầu Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan (RTP) - Tướng Kittirat Panpetch, Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan (NSC) Chatchai Bangchuad và một số quan chức an ninh khác.

Nội dung và kết quả cuộc họp vẫn chưa được công bố.

Thái Lan đang đẩy nhanh việc sơ tán người dân khỏi các khu vực dọc biên giới với Campuchia. Hiện nay, 4 huyện đã ghi nhận giao tranh ở tỉnh Sa Kaeo đã sơ tán khoảng 56% dân cư. Lực lượng biên phòng sẵn sàng tiến hành thêm các đợt sơ tán nếu giao tranh vẫn tiếp diễn.

Cũng trong sáng 8-12, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen thông báo trên mạng xã hội Facebook rằng ông đã “huỷ tất cả các cuộc hẹn” để tới trao đổi với Thủ tướng Hun Manet và cùng chỉ huy lực lượng vũ trang chống lại các hành vi gây hấn của Thái Lan.

Theo hình ảnh được ông Hun Sen đăng tải, ông đã triệu tập cuộc họp trực tuyến với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Tea Seiha và nhiều tướng lĩnh quân đội.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Hun Sen (trên, trái) họp cùng Bộ trưởng Quốc phòng Tea Seiha (trên, giữa) và các tướng lĩnh cấp cao Campuchia sáng 8-12. Ảnh: FACEBOOK/Samdech Hun Sen of Cambodia

Ông Hun Sen kêu gọi các tướng lĩnh Campuchia cần thống nhất đặt ra “lằn ranh đỏ” mà theo đó Phnom Penh sẽ phản ứng trước các động thái quân sự của Thái Lan, song chưa nêu rõ “lằn ranh đỏ” này được xác định như thế nào.

Ông Hun Sen cũng kêu gọi các lực lượng ở tiền tuyến kiềm chế, tránh bị “khiêu khích” vi phạm thoả thuận ngừng bắn trước.

Ông Hun Sen yêu cầu các cấp chính quyền hỗ trợ sơ tán người dân khỏi các khu vực nguy hiểm do giao tranh dọc biên giới.

Liên quan đoàn thể thao Campuchia chuẩn bị hoặc đã sang Thái Lan tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games), ông Hun Sen khuyến khích các vận động viên nên tham gia thi đấu bình thường.

Trước đó, giao tranh dọc biên giới Thái Lan-Campuchia lại bùng phát dữ dội vào sáng sớm 8-12. Cả Bangkok và Phnom Penh đều cáo buộc bên còn lại đã nổ súng trước và kiên quyết bác bỏ cáo buộc của bên còn lại.

Bộ Quốc phòng Campuchia sáng sớm 8-12 cáo buộc Thái Lan đã tấn công một đơn vị Campuchia tại khu vực An Ses (Thái Lan gọi là Chong An Ma), triển khai xe tăng pháo kích về phía khu vực tranh chấp gần đền Preah Vihear.

Gần trưa cùng ngày, tỉnh Oddar Meanchey báo cáo 3 trường hợp bị thương do đạn pháo từ phía Thái Lan bắn sang. Tỉnh này cũng đang khẩn trương sơ tán người dân khỏi các khu vực dễ bị ảnh hưởng do giao tranh biên giới.

Bộ Giáo dục Campuchia công bố đoạn video ghi lại cảnh tượng hỗn loạn khi học sinh tháo chạy khỏi lớp học. Phó Thủ tướng Campuchia Hun Many đăng trên Facebook hình ảnh nhiều học sinh mang theo sách vở, cơm nắm xuống hầm trú ẩn và gọi đây là cảnh tượng đau lòng “không từ ngữ nào diễn tả được”.

Về phần mình, Thái Lan cáo buộc Campuchia là bên nổ súng trước, tấn công nhiều vị trí dọc biên giới, trong đó vụ pháo kích nhắm vào căn cứ Anupong (Thái Lan) đã làm 1 binh sĩ thiệt mạng và 1 người bị thương. Lục quân Thái Lan đã điều tiêm kích F-16 tấn công áp chế hoả lực tại nhiều vị trí của Campuchia gần biên giới.

Trong một buổi họp báo sáng cùng ngày, người phát ngôn RTA - Thiếu tướng Winthai Suvaree tuyên bố rằng việc lực lượng này tấn công qua biên giới về phía Campuchia là hành động theo đúng quy tắc tự vệ chống lại các mục tiêu có ý định tấn công phía Thái Lan.

Bộ trưởng Giáo dục Thái Lan Narumon Pinyosinwat đã chỉ đạo ngành giáo dục phối hợp cùng chính quyền 5 tỉnh dọc biên giới tạm ngừng dạy học trực tiếp cho đến khi tình hình ổn định trở lại. Hiện có 641 trường học ở biên giới Thái Lan phải đóng cửa tạm thời.