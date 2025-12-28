Cựu Tổng thống Brazil phẫu thuật để trị chứng nấc cụt 28/12/2025 06:49

(PLO)- Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro kỳ vọng điều trị dứt điểm chứng nấc cụt dai dẳng đã khiến ông mất ngủ trong 9 tháng qua bằng hai cuộc phẫu thuật phong bế thần kinh hoành bên phải và bên trái.

Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã trải qua các cuộc tiểu phẫu với hy vọng chấm dứt hàng tháng trời “vật lộn và đau đớn” vì chứng nấc cụt dai dẳng, hãng tin Reuters.

Viết trên mạng xã hội Instagram hôm 27-12, cựu Đệ nhất Phu nhân Brazil - bà Michelle Bolsonaro cho biết chồng bà “đang trải qua ca phẫu thuật để phong bế thần kinh hoành” và cầu mong rằng cuộc tiểu phẫu thành công.

“Tôi cầu xin mọi người cầu nguyện cho ca phẫu thuật này thành công và mang lại hiệu quả dứt điểm. [Ông Bolsonaro] đã 9 tháng trời vật lộn và đau đớn với những cơn đau nhức hàng ngày” - bà Bolsonaro viết.

Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro. Ảnh: AFP

Khoảng 40 phút sau, bà Bolsonaro thông báo rằng ca tiểu phẫu đã hoàn tất và ông Bolsonaro sẽ tiếp tục được theo dõi trong 30 phút trong phòng mổ. Bà cũng gửi lời cảm ơn tới đội ngũ nhân viên y tế tham gia phẫu thuật.

Các bác sĩ sau đó làm rõ rằng ông Bolsonaro chỉ mới được phẫu thuật dây thần kinh hoành bên phải và vẫn cần một ca tiểu phẫu khác đối với dây thần kinh hoành bên trái. Dự kiến, ca mổ sẽ diễn ra trong 2 ngày nữa.

Ông Bolsonaro hồi tháng 9 bị Toà Tối cao Brazil kết án 27 năm 3 tháng tù vì tội âm mưu đảo chính khi nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử năm 2022. Nhưng theo đề nghị của các luật sư, thẩm phán đã cho phép ông Bolsonaro rời nhà tù để điều trị bệnh.

Ông Bolsonaro nhập viện hôm 24-12 và được phẫu thuật một ngày sau đó để điều trị chứng thoát vị bẹn. Ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ, không có biến chứng.

Nấc cụt là hiện tượng co thắt đột ngột, không tự chủ của cơ hoành – cơ hô hấp chính – và dây thanh quản đóng lại bất ngờ, tạo ra tiếng nấc đặc trưng. Hiện tượng này thường vô hại và kéo dài vài phút, nhưng cũng có thể kéo dài, trở thành bệnh lý.

Sau ca phẫu thuật hôm 25-12, các bác sĩ tiếp tục đề xuất ông Bolsonaro phẫu thuật phong bế thần kinh hoành để điều trị chứng nấc cụt dai dai dẳng thường kéo dài cả đêm, khiến cựu Tổng thống Brazil không thể ngủ được trong 9 tháng qua.