Đàm phán Mỹ-Nga-Ukraine lần hai kết thúc, bàn về những chi tiết 'rất nhạy cảm' 06/02/2026 05:21

(PLO)- Cuộc gặp ba bên Mỹ-Nga-Ukraine lần hai tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã kết thúc với nhiều kết quả tích cực, mở đường cho cuộc gặp tiếp theo tại Mỹ.

Ngày 5-2, cuộc gặp ba bên Mỹ-Nga-Ukraine lần hai tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã kết thúc sau hai ngày làm việc, với nhiều tín hiệu tích cực, theo hãng tin Reuters.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, trưởng phái đoàn Mỹ, cho biết Ukraine và Nga đã nhất trí trao đổi 314 tù binh chiến tranh; việc trao đổi diễn ra ngay trong ngày 5-2. Đây là cuộc trao đổi đầu tiên như vậy trong vòng năm tháng.

“Các cuộc thảo luận mang tính xây dựng và tập trung vào việc tạo ra những điều kiện cho một nền hòa bình bền vững” - ông Witkoff viết trên mạng xã hội X.

Ông Witkoff nói thêm rằng các cuộc đàm phán “cho thấy việc duy trì đối thoại ngoại giao đang mang lại những kết quả cụ thể và thúc đẩy nỗ lực chấm dứt chiến tranh ở Ukraine”.

Các binh sĩ Ukraine trở về nước ngày 5-2 trong một đợt trao đổi tù binh. Ảnh: VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG UKRAINE

Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine - ông Rustem Umerov, trưởng phái đoàn Kiev, mô tả các cuộc đàm phán kéo dài hai ngày là “mang tính xây dựng”, trong đó các phái đoàn đã thảo luận về những cách thức triển khai một lệnh ngừng bắn và giám sát việc chấm dứt giao tranh.

Sau cuộc gặp, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cuộc gặp ba bên tiếp theo sẽ diễn ra “trong tương lai gần”.

“Họ đã thảo luận mọi vấn đề (trong quá trình đàm phán). Phái đoàn cho rằng thông tin rất nhạy cảm, vì vậy họ muốn trở về (Ukraine) để chia sẻ chi tiết” - ông Zelensky nói.

“Nếu cuộc gặp tiếp theo được thống nhất, sẽ có cơ hội tiếp tục đối thoại, điều mà chúng tôi chắc chắn hy vọng sẽ dẫn tới chấm dứt chiến tranh” - tổng thống Ukraine nói thêm.

Ông Zelensky cho biết Ukraine ủng hộ mọi khuôn khổ ngoại giao “có thể thực tế đưa hòa bình đến gần hơn và bảo đảm hòa bình đó đáng tin cậy, lâu dài, đồng thời tước bỏ ý chí tiếp tục chiến đấu của Nga.”

Nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm rằng một số tù binh được trả tự do đã bị giam giữ gần bốn năm. Ông cho biết vòng đàm phán tiếp theo sẽ sớm diễn ra, nhiều khả năng tại Mỹ.

Về phía Moscow, Bộ Quốc phòng Nga ngày 5-2 xác nhận Nga và Ukraine đã tiến hành cuộc trao đổi tù binh chiến tranh mới nhất, mỗi bên nhận được 157 binh sĩ.

Ngoài ra, 3 dân thường bị lực lượng Ukraine bắt trong cuộc tấn công vào tỉnh Kursk (Nga) đã được trả tự do, theo bộ này.

Các binh sĩ Nga trở về nước ngày 5-2 trong một đợt trao đổi tù binh. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Sau cuộc gặp tại UAE, Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev nói rằng đã có tiến triển và “những bước phát triển tích cực”, mặc dù “những kẻ hiếu chiến từ châu Âu và Anh đang cố gắng cản trở điều đó”.

Ông Dmitriev cũng cho biết các nỗ lực đang được tiến hành nhằm khôi phục quan hệ giữa Nga và Mỹ, bao gồm trong khuôn khổ một nhóm công tác Mỹ-Nga về kinh tế.

Trong diễn biến liên quan, sau ngày đàm phán thứ hai, Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ (EUCOM) thông báo rằng Washington và Moscow đã nhất trí tại Abu Dhabi về việc nối lại đối thoại quân sự cấp cao giữa quân đội hai nước.

Kênh liên lạc này đã bị đình chỉ vào mùa thu năm 2021, vài tháng trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự toàn diện ở Ukraine.

“Tái lập kênh đối thoại này là kết quả của các cuộc gặp tại thủ đô của UAE giữa tướng Alexus G. Grynkewich, Tư lệnh Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ, và các quan chức quân sự cấp cao của Nga và Ukraine” - theo thông cáo của EUCOM.