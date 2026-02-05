Ukraine tuyên bố dùng tên lửa Flamingo tập kích bãi phóng tên lửa Oreshnik của Nga 05/02/2026 19:09

(PLO)- Bộ Tổng tham mưu Ukraine nói rằng quân đội Ukraine đã không kích sân bay Kapustin Yar, nơi Nga thử nghiệm tên lửa đạn đạo Oreshnik, gây hư hại kho lưu trữ và các cơ sở hạ tầng khác.

Ngày 5-2, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine thông báo đã tiến hành loạt cuộc không kích nhằm vào sân bay Kapustin Yar ở tỉnh Astrakhan (Nga) trong tháng 1, gây thiệt hại đáng kể cho một số công trình tại khu vực thử nghiệm tên lửa, tờ Kyiv Independent đưa tin.

Theo Bộ này, một số tòa nhà tại bãi thử bị hư hại ở nhiều mức độ khác nhau, trong đó có một kho chứa bị phá hủy nghiêm trọng, buộc Nga phải sơ tán một phần nhân sự khỏi khu vực.

Kapustin Yar là cơ sở do Liên Xô xây dựng, đóng vai trò trung tâm trong chương trình tên lửa đạn đạo của Nga, bao gồm tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik. Nga từng sử dụng Oreshnik tấn công Ukraine vào tháng 11-2024 và gần đây nhất là ngày 9-1-2025.

Tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik. Ảnh: UNITED24

Ukraine cho biết các đợt tấn công được thực hiện bằng vũ khí tầm xa do chính Kiev sản xuất, đặc biệt là tên lửa hành trình FP-5 Flamingo, loại có tầm bắn được quảng bá là khoảng 3.000 km.

Nga chưa lên tiếng về thông tin trên.